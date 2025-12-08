Ходиш на виступи "Кварталу" — корупціонер: Кошовий під час новорічного концерту "приплів" глядачів до скандалу з Міндічем

Актори висміяли колишнього співвласника студії "Квартал 95" і заявили, що до його корупційних не мають стосунку

Попри корупційний скандал Тимура Міндіча, на новорічний концерт "Єдиного кварталу" прийшло багато людей. Гумористи "пройшлися" по колишньому співвласнику студії "Квартал 95", згадали Зеленського і підкололи Єрмака.

Що варто знати

Коміки "Єдиного кварталу" публічно висміяли скандал довкола колишнього співвласника студії Тимура Міндіча під час свого новорічного концерту.

Гумористи у своїх жартах згадали президента Зеленського і дотепно "пройшлися" по голові Офісу Президента Андрію Єрмаку

Євген Кошовий та Юрій Ткач заперечили причетність акторів студії до корупційних схем Міндіча

Юрій Ткач вийшов на сцену в образі "злегка п’яного" і заявив, що на фоні "Карлсонів, Алібабових та Решикових" його стан — дрібниця. Він пожартував, що, приходячи у "Квартал" у 2019-му, йому обіцяли бути одним із головних акторів, але йому "ніхто не казав, що знадобиться ще один рот, аби ковтати все це л*йно".

Юрій Ткач і Юрій Кошовий

Євген Кошовий у відповідь запевнив, що команда не має стосунку до історії Міндіча:

"Хто взагалі цей Міндіч? Я шість років у "Кварталі" і думав, що Міндіч — це якась болячка. Он, подивися, у мене на дупі Міндіч не виліз?" — підколов його Ткач

Кошовий уточнив, що Міндіч справді є акціонером "Кварталу", але більшість команди навіть не знає його особисто. Та, за його словами, людей це "нічого не цікавить", бо всі автоматично приписують артистам участь у "схемах". Він жартома додав, що за цією логікою навіть ті, хто купив квитки на концерт, можуть вважатися корупціонерами.

Далі Ткач запропонував взяти й зателефонувати Зеленському, додавши, що "зараз додзвонитися простіше, бо Єрмака немає". Іронічно закликав президента поїхати в Ізраїль, "схопити Міндіча за бороду й привезти назад". Також Ткач пожартував, що наступним главою ОП стане саме Кошовий — бо "близький до Зеленського і без досвіду, ідеальний кандидат".

Актори Кварталу

Пізніше Кошовий звернувся безпосередньо до Міндіча:

"Сподіваюся, ці гроші хоч трохи гріють тобі душу. А потім хай з’являться опіки, щоб ти навіть сидіти не зміг. Бо душа в тебе саме там"

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Кварталу" Олександр Пікалов. Після початку повномасштабного вторгнення артист приєднався до лав Національної гвардії та перестав вести соціальні мережі.