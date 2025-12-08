Ходишь на выступления "Квартала" — коррупционер: Кошевой во время новогоднего концерта "приплел" зрителей к скандалу с Миндичем

Актеры высмеяли бывшего совладельца студии "Квартал 95" и заявили, что к его коррупционным отношения не имеют.

Несмотря на коррупционный скандал Тимура Миндича, на новогодний концерт "Единого квартала" пришло много людей. Юмористы "прошлись" по бывшему совладельцу студии "Квартал 95", вспомнили Зеленского и подкололи Ермака.

Что следует знать

Комики "Единого квартала" публично высмеяли скандал вокруг бывшего совладельца студии Тимура Миндича во время своего новогоднего концерта.

Юмористы в своих шутках вспомнили президента Зеленского и остроумно "прошлись" по экс-главе Офиса Президента Андрею Ермаку

Евгений Кошевой и Юрий Ткач отрицали причастность актеров студии к коррупционным схемам Миндича

Юрий Ткач вышел на сцену в образе "слегка пьяного" и заявил, что на фоне "Карлсонов, Алибабовых и Решиковых" его состояние — мелочь. Он пошутил, что, придя в "Квартал" в 2019-м, ему обещали быть одним из главных актеров, но ему " никто не говорил, что понадобится еще один рот, чтобы глотать все это де**мо".

Юрий Ткач и Юрий Кошевой

Евгений Кошевой в ответ заверил, что команда не имеет отношения к истории Миндича:

"Кто вообще этот Миндич? Я шесть лет в "Квартале" и думал, что Миндич — это какая-то болячка. Вон, посмотри, у меня на заднице Миндич не вылез?" — подколол его Ткач

Кошевой уточнил, что Миндич действительно является акционером "Квартала", но большинство команды даже не знают его лично. Но, по его словам, людей это "ничего не интересует", потому что все автоматически приписывают артистам участие в "схемах". Он в шутку добавил, что по этой логике даже те, кто купил билеты на концерт, могут считаться коррупционерами.

Далее Ткач предложил взять и позвонить по телефону Зеленскому, добавив, что "сейчас дозвониться проще, потому что Ермака нет". Иронически призвал президента уехать в Израиль, "схватить Миндича за бороду и привезти назад". Также Ткач пошутил, что следующим главой ОП станет именно Кошевой – потому что "близкий к Зеленскому и без опыта, идеальный кандидат".

Актеры Квартала

Позже Кошевой обратился к Миндичу:

"Надеюсь, эти деньги хоть немного греют тебе душу. А потом пусть появятся ожоги, чтобы ты даже сидеть не смог. Потому что душа у тебя именно там"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Квартала" Александр Пикалов. После начала полномасштабного вторжения артист присоединился к Национальной гвардии и перестал вести социальные сети.