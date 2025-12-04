Знак із минулого: Ксенія Мішина у новому відео показала подарунок від фіналіста "Холостячки"

Зараз "ідеальний чоловік" Олексій має дружину та сина

Ксенія Мішина — популярна українська акторка, телеведуча та колишня головна героїня шоу "Холостячка", яке вийшло на екрани восени 2020-го року. У нещодавньому відео зірка з’явилася у піджаку, який їй подарував фіналіст реаліті — Олексій Тригубенко. З того моменту минуло вже п’ять років, а ексучасник шоу вже має дружину і сина.

Що варто знати

У фіналі "Холостячки" у 2020-му році Ксенія Мішина обрала Олександра Еллерта

Мішина, схоже, носить піджак, який подарував їй Олексій, який був другим фіналістом, на одному із побачень на проєкті

Зараз він має дружину та дитину, а переможець Еллерт — виїхав з України і будує кар'єру у США

У фіналі шоу "Холостячка" 2020-го року за серце Мішиної боролися двоє — Олексій Тригубенко і Олександр Еллерт, який став переможцем. І хоч Тригубенко, за словами самої акторки, здавався їй "ідеальним чоловіком", який готовий до серйозних стосунків, він все ж не отримав взаємності.

Ксенія Мішина та Олексій Тригубенко

Проте на одному із побачень в рамках проєкту Олексій запросив Ксенію до торгового центру на шопінг. Акторка обрала для себе червоно-чорний піджак у клітинку, в якому вона і з’явилася у новому відео через 5 років після зйомок.

Ксенія Мішина у "Холостячці", 8 випуск

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина у відео 2025 року. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Що відомо про життя Олексія Тригубенка зараз

Після відмови Мішиної у фіналі "Холостячки", Олексій довго оговтувався. Однак у 2023 році стало відомо, що у нього народився син Марк. Однак про те, хто його обраниця — досі майже немає інформації в мережі. Якось він лише повідомляв, що маму його дитини звати Оля.

Олексій Тригубенко з сином

Олексій продовжує розвивати свій бізнес. Він — підприємець та співзасновник компанії Anycar, яка розвиває власний автопарк та надає водіям таксі автівки. Бізнесмен часто показує свого маленького сина у соцмережах.

Олексій Тригубенко з сином

Що відомо про зараз про Олександра Еллерта

Після фіналу "Холсотячки" Мішина і Еллерт жили разом, публікували фото та обіцянки — все виглядало як початок романтичної історії. Проте за деякий час акторка повідомила, що розірвала стосунки з Олександром.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Остання спроба примирення відбулася під час евакуації Мішиної з війни: Еллерт допоміг їй та її сину. Але цього не вистачило, аби врятувати стосунки. На початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що гуморист виїхав у США. Там він займається стендапами, а також працює ведучим весіль. До слова, свої соцмережі він продовжує вести російською.

Олександр Еллерт

Раніше "Телеграф" розповідав про найнесподіваніші пари в українському шоубізнесі. Астаф’єва з Крупіним, а Мішина з Дьоміним?