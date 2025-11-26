Вона замінила Демі Мур: що відомо про молоду дружину невиліковно хворого Брюса Вілліса (фото)

Друга дружина молодша за актора на 23 роки

Брюс Вілліс — знаменитий голлівудський актор, який прославився роллю "міцного горішка" в однойменній серії фільмів. Зараз він невиліковно хворий — у нього лобово-скронева деменція, і сім’я вже готується до смерті актора. А недавно стало відомо, що дружина Вілліса Емма Хемінг вирішила віддати його мозок після смерті для медичних досліджень.

Що варто знати:

Емма Хемінг — друга дружина Брюса Вілліса, вони одружилися в 2009 році

Вона є успішною фотомоделлю, актрисою та бізнесвумен

Після діагнозу чоловіка Емма активно займається адвокаційною діяльністю з питань лобово-скроневої деменції

"Телеграф" розповідає, що відомо про другу дружину Брюса Вілліса Емму Хемінг, на якій він одружився після шлюбу з Демі Мур.

Фото: Getty Images

Емма Хемінг — що про неї відомо

Емма Хемінг — відома британська та американська фотомодель, актриса та бізнес-вумен. Вона познайомилася з Брюсом Віллісом у 2007 році, він на той час вже був розлучений з актрисою Демі Мур. Через два роки — 21 березня 2009 року вони одружилися.

Емма народилася на Мальті 18 червня 1978 року, зараз їй 47 років і вона на 23 роки молодша за чоловіка, якому зараз 70 років. У пари двоє спільних дітей — дочки Мейбл Рей Вілліс та Евелін Пенн Вілліс.

Фото: Getty Images

Свою кар’єру Емма Хемінг розпочинала у модельному бізнесі. Вона співпрацювала з відомими світовими брендами – Victoria’s Secret, Chanel, Dior та іншими. Також модель знімалася для обкладинок глянсових журналів. Свого часу вона увійшла до списку 100 найсексуальніших жінок світу за версією журналу Maxim.

Фото: Getty Images

Модель також засвітилася і у кіно. Вона отримала епізодичні ролі у фільмах та серіалах — "Ідеальний незнайомець", "РЕД-2", "Красавці".

Дружина Брюса Вілліса також є успішною бізнес-леді. Вона засновниця двох відомих косметичних брендів, які пропонують доглядові товари для жінок.

Фото: Getty Images

А після того, як у її чоловіка діагностували невиліковну хворобу, Емма почала займатися просвітницькою та адвокаційною діяльністю, пов’язаною з фронтотемпоральною деменцією.

Фото: Getty Images

