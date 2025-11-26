Она заменила Деми Мур: что известно о молодой жене неизлечимо больного Брюса Уиллиса (фото)

Вторая жена моложе актера на 23 года

Брюс Уиллис — знаменитый голливудский актер, который прославился ролью "крепкого орешка" в одноименной серии фильмов. Сейчас он неизлечимо болен — у него лобно-височная деменция, и семья уже готовится к смерти актера. А недавно стало известно, что жена Уиллиса Эмма Хеминг решила отдать его мозг после смерти для медицинских исследований.

Что стоит знать:

Эмма Хеминг — вторая жена Брюса Уиллиса, они поженились в 2009 году

Она является успешной фотомоделью, актрисой и бизнесвумен

После диагноза мужа Эмма активно занимается адвокационной деятельностью по вопросам лобно-височной деменции

"Телеграф" рассказывает, что известно о второй жене Брюса Уиллиса Эмме Хеминг, на которой он женился после брака с Деми Мур.

Фото: Getty Images

Эмма Хеминг — что о ней известно

Эмма Хеминг — известная британская и американская фотомодель, актриса и бизнесвумен. Она познакомилась с Брюсом Уиллисом в 2007 году, он в то время уже был в разводе с актрисой Деми Мур. Спустя два года — 21 марта 2009 года они поженились.

Эмма родилась на Мальте 18 июня 1978 года, сейчас ей 47 лет и она на 23 года младше мужа, которому сейчас 70 лет. У пары двое совместных детей — дочери Мэйбл Рэй Уиллис и Эвелин Пенн Уиллис.

Фото: Getty Images

Свою карьеру Эмма Хеминг начинала в модельном бизнесе. Она сотрудничала с известными мировыми брендами — Victoria's Secret, Chanel, Dior и другими. Также модель снималась для обложек глянцевых журналов. В свое время она вошла в список 100 самых сексуальных женщин мира по версии журнала Maxim.

Фото: Getty Images

Модель также засветилась и в кино. Она получила эпизодические роли в фильмах и сериалах — "Идеальный незнакомец", "РЭД-2", "Красавцы".

Жена Брюса Уиллиса также является успешной бизнесвумен. Она является основательницей двух известных косметических брендов, которые предлагают уходовые товары для женщин.

Фото: Getty Images

А после того, как у ее мужа диагностировали неизлечимую болезнь, Эмма начала заниматься просветительской и адвокационной деятельностью, связанной с фронтотемпоральной деменцией.

Фото: Getty Images

