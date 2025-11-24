Это не первые публичные поцелуи с мужчиной: когда Melovin впервые заявил о своей нетрадиционной ориентации

Певец обручился со своим возлюбленным и показал фото их поцелуев

Костя Бочаров, более известный под сценическим именем Melovin, 23 ноября обручился со своим возлюбленным военнослужащим ВСУ Петром Злотей. Кадры с предложения руки и сердца, поцелуями и обручальным кольцом артист показал в соцсетях. Однако это не первые публичные поцелуи певца с мужчиной.

"Телеграф" рассказывает, когда Melovin сделал каминг-аут и на всю страну заявил о своей нетрадиционной ориентации.

Melovin и его каминг-аут

Певец Melovin всегда привлекал внимание публики яркими выходками, необычными образами и оригинальными перфомансами. Одним из таких перфомансов артист устроил на фестивале Atlas Weekend 5 июля 2021 года.

Прямо на сцене во время своего выступления Melovin совершил каминг-аут — он поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем взял в руки флаг ЛГБТ+. Тогда это наделало много информационной шумихи и разожгло скандал, так как телеканал M1, транслирующий фестиваль, вырезал этот момент, как заявил певец. Действия телеканала певец назвал "старыми скрепами".

Вскоре представители М1 и Atlas Weekend ответили, что им жаль, что каминг-аут Melovin не попал в прямой эфир. Это объяснили тем, что артист не предупредил их о запланированном каминг-ауте, а трансляция проходила по традиционным принципам эфира — с переключениями кадров, сменой локаций и тд.

Роман с певицей Swoiia?

В 2024 году Косте Бочарову приписывали романтические отношения с певицей Катей Гуменюк, которая теперь выступает под сценическим именем Swoiia. Артисты выпустили совместную композицию "Зодиак" и подогревали интерес аудитории совместными фото с намеками на влюбленность, включая поцелуй в лифте.

Однако в сентябре 2025 года Swoiia заявила, что у неё новый возлюбленный, и она больше не в отношениях с Melovin. При этом исполнители сохранили теплые дружеские отношения.

Melovin выходит замуж?

В воскресенье, 23 ноября, Melovin опубликовал в соцсетях романтические фото, на которых его возлюбленный Петр Злотя делает ему предложение. На снимках можно увидеть большой букет алых роз, обручальное кольцо — без камня, но с гравировкой, и счастливых возлюбленных.

На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да" написал певец

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о возлюбленном Melovin, который сделал предложение певцу. Он доброволец ВСУ и волонтер.