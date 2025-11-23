"Я сказал "да": певцу Меловину сделал предложение военный (фото)
-
-
Артист показал милые фото с любимым
Сегодня, 23 ноября, украинский певец Меловин поделился радостным известием. Ему сделал предложение его любимый человек — военнослужащий, по имени Петр. Артист показал трогательные кадры с предложения, которое состоялось на Майдане Независимости в Киеве.
Что следует знать
- Певец Меловин показал в Instagram свое предложение
- Ему следал предлодение украинский военнослужащий Петр Злотя
Об этом Меловин сообщил на своей странице в Instagram. Избранник певца традиционно встал на одно колено, держа обручальное кольцо и огромный букет красных роз.
"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да", — написал в сообщении певец
Петр надел певцу обручальное кольцо, но не классическое золотое с бриллиантом, а с гравировкой и без камней. К слову, как и у Меловина, у его любимого есть татуировки на руках.
В посте Меловин также отметил, что среди военных есть представители ЛГБТК+ сообщества. По словам певца, эти люди часть нашего общества.
"ЛГБТ-люди — НЕ идеология. НЕ организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те же, кто рядом в бою, волонтерстве, в жизни", — отметил Меловин
