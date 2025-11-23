"Я сказал "да": певцу Меловину сделал предложение военный (фото)

Артист показал милые фото с любимым

Сегодня, 23 ноября, украинский певец Меловин поделился радостным известием. Ему сделал предложение его любимый человек — военнослужащий, по имени Петр. Артист показал трогательные кадры с предложения, которое состоялось на Майдане Независимости в Киеве.

Что следует знать

Об этом Меловин сообщил на своей странице в Instagram. Избранник певца традиционно встал на одно колено, держа обручальное кольцо и огромный букет красных роз.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да", — написал в сообщении певец

Петр надел певцу обручальное кольцо, но не классическое золотое с бриллиантом, а с гравировкой и без камней. К слову, как и у Меловина, у его любимого есть татуировки на руках.

Меловину признался военный

В посте Меловин также отметил, что среди военных есть представители ЛГБТК+ сообщества. По словам певца, эти люди часть нашего общества.

"ЛГБТ-люди — НЕ идеология. НЕ организация. Они — наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те же, кто рядом в бою, волонтерстве, в жизни", — отметил Меловин

Певец Меловин со своим избранником Петром. Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

