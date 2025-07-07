Меловин неожиданно мобилизовался и позабавил украинцев: "Будет гитарой дроны сбивать?" (фото, видео)
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Певец назвал себя пограничником
Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под сценическим псевдонимом Melovin, который на Евровидении 2025 проголосовал за пророссийского участника, заявил о начале службы в ансамбле Государственной пограничной службы Украины.
На днях во время выступления 28-летний артист рассказал, что его пригласили присоединиться к коллективу, и теперь он будет служить вместе с ним. "Отныне я тоже госпограничник… Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее. Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. О совместной силе", — также написал Меловин в Инстаграме.
Melovin поступил в ансамбль при ГПСУ
В комментариях к разлетевшемуся сетью видео украинцы не сдерживают своих эмоций, возмущения и шуток. Люди напомнили о проблеме малообеспеченности армии на востоке, а также вспомнили и о Виталии Козловском, который летом 2023 года мобилизовался, а сейчас занимается патронатной службой, при этом выпускает новые песни и успевает выступать на разных мероприятиях.
- Да мобилизовался так серьезно! Что лучше бы молчал!
- Служба в приграничном ансамбле? Уже звучит как анекдот…
- Хороший батальон… ансамбль который будет танцевать и петь на крови и костях ребят… это уже край этого государства..
- Главное, чтобы потом на них всех формы военной хватило (за государственный счет, конечно), потому что они воюют!
- Ушел служить? Это служба? Никуда не надо ехать, носить амуницию по 50кг+, не надо прятаться в посадках от дронов, не надо воду собирать после дождя чтобы напиться, не надо по колено в грязи стоять часами, не нужно выносить из-под обстрелов своих собратьев. Так много чего не нужно с такой "службой". Лучше бы молчали
- И что? Гитарой дроны сбивать?
Напомним, что в июне нардеп Марьяна Безуглая "наехала" на фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю, квартира которого была разрушена в результате российской атаки. Депутат обвинила артиста в фейковой службе, а потерю квартиры назвала "кармой" для певца. В ответ артист начал собирать средства на "психиатра" нардепу.