Меловин неожиданно мобилизовался и позабавил украинцев: "Будет гитарой дроны сбивать?" (фото, видео)

Певец назвал себя пограничником

Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под сценическим псевдонимом Melovin, который на Евровидении 2025 проголосовал за пророссийского участника, заявил о начале службы в ансамбле Государственной пограничной службы Украины.

На днях во время выступления 28-летний артист рассказал, что его пригласили присоединиться к коллективу, и теперь он будет служить вместе с ним. "Отныне я тоже госпограничник… Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это — решение. Осознанное. Настоящее. Этот этап — не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. О совместной силе", — также написал Меловин в Инстаграме.

Melovin поступил в ансамбль при ГПСУ

В комментариях к разлетевшемуся сетью видео украинцы не сдерживают своих эмоций, возмущения и шуток. Люди напомнили о проблеме малообеспеченности армии на востоке, а также вспомнили и о Виталии Козловском, который летом 2023 года мобилизовался, а сейчас занимается патронатной службой, при этом выпускает новые песни и успевает выступать на разных мероприятиях.

Да мобилизовался так серьезно! Что лучше бы молчал!

Служба в приграничном ансамбле? Уже звучит как анекдот…

Хороший батальон… ансамбль который будет танцевать и петь на крови и костях ребят… это уже край этого государства..

Главное, чтобы потом на них всех формы военной хватило (за государственный счет, конечно), потому что они воюют!

Ушел служить? Это служба? Никуда не надо ехать, носить амуницию по 50кг+, не надо прятаться в посадках от дронов, не надо воду собирать после дождя чтобы напиться, не надо по колено в грязи стоять часами, не нужно выносить из-под обстрелов своих собратьев. Так много чего не нужно с такой "службой". Лучше бы молчали

И что? Гитарой дроны сбивать?

Напомним, что в июне нардеп Марьяна Безуглая "наехала" на фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополю, квартира которого была разрушена в результате российской атаки. Депутат обвинила артиста в фейковой службе, а потерю квартиры назвала "кармой" для певца. В ответ артист начал собирать средства на "психиатра" нардепу.