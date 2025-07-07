Меловін неочікувано мобілізувався та потішив українців: "Буде гітарою дрони збивати?" (фото, відео)

Співак назвав себе прикордонником

Український співак Костянтин Бочаров, що виступає під сценічним псевдонімом Melovin, який на Євробаченні 2025 проголосував за проросійського учасника, заявив про початок служби в ансамблі Державної прикордонної служби України.

Днями під час виступу 28-річний артист розповів, що його запросили приєднатися до колективу, і відтепер він буде служити разом з ним. "Віднині я теж держприкордонник… Це не новий проєкт. Це не гучна колаборація. Це — рішення. Усвідомлене. Справжнє. Цей етап — не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу", — також написав Меловін в Інстаграмі.

Melovin вступив у ансамбль при ДПСУ

У коментарях до відео, яке розлетілося мережею, українці не стримують своїх емоцій, обурення і жартів. Люди нагадали про проблему малозабезпеченності армії, а також згадали і про Віталія Козловського, який влітку 2023 року мобілізувався, а зараз займається патронатною службою, при цьому випускає нові пісні та встигає виступати на різних заходах.

Да мобілізувався так серйозно! Що краще б мовчав!

Служба у прикордонному ансамблі? Вже звучить як анекдот…

Хорош батальйон … ансамбль який буде танцювати і співати на крові і кістках хлопців …це вже край цієї держави..

Головне, щоб потім на них всіх форми військової вистачило (за державний рахунок, звісно), бо вони ж воюють!

Пішов служити? Це служба? Нікуди не треба їхати, носити амуніцію по 50кг+, не треба ховатись в посадках від дронів, не треба воду збирати після дощу аби напитись, не треба по коліно в багнюці стояти годинами, не треба виносити з під обстрілів своїх побратимів. Та багато чого не треба з такою "службою". Краще б мовчали

І шо? Гітарою дрони збивать?

Нагадаємо, що у червні нардеп Мар'яна Безугла "наїхала" на фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополю, квартиру якого було зруйновано внаслідок російської атаки. Депутатка звинуватила артиста у фейковій службі, а втрату квартири назвала "кармою" для співака. У відповідь артист почав збирати кошти на "психіатра" нардепці.