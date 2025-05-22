Рус

Виплатив Кондратюку два мільйони гривень: де зараз Віталій Козловський і як виглядає його маленький син

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ігор Кондратюк був продюсером Віталія Козловського до 2012 року
Ігор Кондратюк був продюсером Віталія Козловського до 2012 року. Фото Колаж Телеграфу

Артист виховує сина, якому зараз один рік

Віталій Козловський — український артист із гучним минулим, який був мегапопулярним у 2000-х. Колись він співав про "Піна коладу", згодом втратив право виконувати свої композиції і через 13 років повернувся на сцену За останні роки його життя кардинально змінилося: одруження, народження сина, служба у Нацгвардії та в ЗСУ.

"Телеграф" вирішив пригадати, де ж зараз Віталій Козловський після грандіозного повернення. Ми також поділимося, як виглядає його син, який народився в лютому 2024 року.

Що відомо про Віталія Козловського

Козловський здобув освіту журналіста, але завжди любив співати. Тому у 2002 році він приїхав до Києва і взяв участь у конкурсі "Караоке на Майдані". У ньому він був переможцем два роки поспіль. З того часу Ігор Кондратюк став продюсером виконавця. Під час участі він танцював у балеті співачки Руслани.

Віталій Козловський в молодості

У 2003 році Віталій взяв участь у мегапопулярному тоді шоу "Шанс". Там він також переміг, заспівавши пісню "Чорнобривці". Потім співак заспівав у дуеті з Наталією Могилевською композицію "Відправила меседж".

Віталій Козловський, Могилевська

Співпрацю з Кондратюком Козловський розірвав у 2012 році. Тоді у них з’явилися судові суперечки щодо прав на виконання понад 40 пісень. Борги артист виплачував упродовж 13 років.

Віталій Козловський

Повернення Козловського на сцену

За рішенням суду, артист повинен був виплатити експродюсеру понад 2 мільйони гривень. Коли Козловський вступив до лав ЗСУ, з його зарплати вираховувалася п’ята частина на сплату боргу. У травні 2025 року Козловський виступив на жартливій пародії на Євробачення — благодійному стрімі "Нашебачення" з україномовною піснею "Піна колада". Після виступу він повідомив, що "вільний від Кондратюка", бо виплатив усі борги.

Син Віталія Козловського

Первісток артиста народився 25 лютого 2024 року. Його звати Оскар. У червні минулого року відбулося хрещення сина Козловського. Зараз маленькому Оскару рік і три місяці.

Козловський з дружиною і сином
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Козловський син
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
Син Козловського
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Де зараз Віталій Козловський

Влітку 2023 року співак мобілізувався. Він служив у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" на Донбасі. Згодом його було переведено до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України на посаду водія. У 2024 році Козловського перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь у боях за Кліщіївку, Андріївку та Часів Яр. Він виконує завдання з матеріального забезпечення та патронату, використовуючи свою публічність для збору коштів на потреби підрозділу та підтримки родин загиблих і зниклих безвісти воїнів.

Віталій Козловський в зсу

Артист також випустив україномовну версію "Піна колади" на усі стрімінгові майданчики. Наприкінці травня він також виступить на одному з київських фестивалів наприкінці травня.

Віталій Козловський
Віталій Козловський

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз співачка Світлана Лобода. Артистка виїхала з України і захищає російську мову.

Теги:
#Син #Віталій Козловський #Нацгвардія #ЗСУ