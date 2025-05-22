Виплатив Кондратюку два мільйони гривень: де зараз Віталій Козловський і як виглядає його маленький син

Артист виховує сина, якому зараз один рік

Віталій Козловський — український артист із гучним минулим, який був мегапопулярним у 2000-х. Колись він співав про "Піна коладу", згодом втратив право виконувати свої композиції і через 13 років повернувся на сцену За останні роки його життя кардинально змінилося: одруження, народження сина, служба у Нацгвардії та в ЗСУ.

"Телеграф" вирішив пригадати, де ж зараз Віталій Козловський після грандіозного повернення. Ми також поділимося, як виглядає його син, який народився в лютому 2024 року.

Що відомо про Віталія Козловського

Козловський здобув освіту журналіста, але завжди любив співати. Тому у 2002 році він приїхав до Києва і взяв участь у конкурсі "Караоке на Майдані". У ньому він був переможцем два роки поспіль. З того часу Ігор Кондратюк став продюсером виконавця. Під час участі він танцював у балеті співачки Руслани.

У 2003 році Віталій взяв участь у мегапопулярному тоді шоу "Шанс". Там він також переміг, заспівавши пісню "Чорнобривці". Потім співак заспівав у дуеті з Наталією Могилевською композицію "Відправила меседж".

Співпрацю з Кондратюком Козловський розірвав у 2012 році. Тоді у них з’явилися судові суперечки щодо прав на виконання понад 40 пісень. Борги артист виплачував упродовж 13 років.

Повернення Козловського на сцену

За рішенням суду, артист повинен був виплатити експродюсеру понад 2 мільйони гривень. Коли Козловський вступив до лав ЗСУ, з його зарплати вираховувалася п’ята частина на сплату боргу. У травні 2025 року Козловський виступив на жартливій пародії на Євробачення — благодійному стрімі "Нашебачення" з україномовною піснею "Піна колада". Після виступу він повідомив, що "вільний від Кондратюка", бо виплатив усі борги.

Син Віталія Козловського

Первісток артиста народився 25 лютого 2024 року. Його звати Оскар. У червні минулого року відбулося хрещення сина Козловського. Зараз маленькому Оскару рік і три місяці.

Де зараз Віталій Козловський

Влітку 2023 року співак мобілізувався. Він служив у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" на Донбасі. Згодом його було переведено до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України на посаду водія. У 2024 році Козловського перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь у боях за Кліщіївку, Андріївку та Часів Яр. Він виконує завдання з матеріального забезпечення та патронату, використовуючи свою публічність для збору коштів на потреби підрозділу та підтримки родин загиблих і зниклих безвісти воїнів.

Артист також випустив україномовну версію "Піна колади" на усі стрімінгові майданчики. Наприкінці травня він також виступить на одному з київських фестивалів наприкінці травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз співачка Світлана Лобода. Артистка виїхала з України і захищає російську мову.