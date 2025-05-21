Дружина ревнувала його до Зеленського: де зараз зірка "Кварталу 95" Юрій Крапов і що про нього відомо

Комік не веде сторінки у соціальних мережах

Актор студії "Квартал 96" Юрій Крапов, як і його колега Степан Казанін, рідко з’являється у медійному просторі. Гуморист намагається приховувати своє життя від сторонніх очей, і вважається найзагадковішим "кварталівцем", оскільки не веде соціальних мереж.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз комік Юрій Крапов та як розпочинав свій кар’єрний шлях. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Юрій Крапов — що про нього відомо

Гуморист Юрій Крапов народився 13 квітня 1973 року у Кривому Розі. До 8 класу він навчався у школі, а потім вступив до Суворовського училища, яке закінчив із золотою медаллю.

Юрій Крапов у молодості

Вищу освіту Юрій здобув у Криворізькому гірничорудному інституті на електротехнічний факультет. Ще з юності він виявляв потяг до творчості й разом із Юрієм Корявченковим ("Юзіком") входив до складу студентського театру естрадних мініатюр "Коротке замикання".

Потім гумористи об’єдналися із командою, якою керував Олександр Пікалов. Пізніше Юрій брав участь у команді "Криворізька шпана" і невдовзі з Володимиром Зеленським увійшов до складу колективу КВК "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". У 1997 році легендарна команда стала чемпіоном Вищої Ліги.

Юрій Крапов та Володимир Зеленський у команді "Криворізька шпана"

Юрій Крапов грав у КВК

Через рік хлопці створили "95 квартал" і її сміливо можна назвати однією з найяскравіших команд за всю історію КВК. Щоб активно розвивати гумористичну діяльність Юрій Крапов у 2005 році переїхав до Києва. До цього він працював електриком, фотографом і навіть фахівцем клітьового спуску підйому на шахті, але своє покликання знайшов на сцені.

Юрій Крапов та Володимир Зеленський

Юрій Крапов є талановитим гумористом, він легко перевтілюється у різних персонажів, зокрема Віктора Ющенка, Миколу Азарова, Леоніда Кучму та Петра Порошенка.

Юрій Крапов з 1995 року грає у "Кварталі"

Крім цього, гуморист знімався у кінострічках, зокрема у серіалі "Слуга народу" та озвучив кілька мультфільмів. Серед них "Angry Birds у кіно".

Юрій Крапов озвучив мультфільм "Angry Birds у кіно"

"Кварталівець" з 2010 року перебуває у шлюбі. Його дружину звати Людмила, разом виховують сина Костянтина. Вони також ведуть закритий спосіб життя. Юрій якось зазначав, що дружина навіть ревнувала його до Володимира Зеленського, бо він дуже багато часу проводив за роботою у "Кварталі".

"Дружина постійно ревнує до Зеленського, каже: "Ти зі своїм Вовою часу проводиш більше, ніж зі мною", — розповідав гуморист.

Юрій Крапов разом із дружиною та сином

Де зараз Юрій Крапов і чим займається

51-річний актор Юрій Крапов не веде сторінки в соціальних мережах, але відомо, що він продовжує грати у "Кварталі 95" і з початку повномасштабної війни разом із колегами давав благодійні концерти та збирав кошти на українську армію.

Юрій Крапов продовжує грати у "Кварталі"

Однак не обходилося без скандалів. У 2024 році студія "Квартал 95" отримала хвилю хейту через сценку, де брав участь і Юрій Крапов. В одному з номерів артисти виконували пісню, в якій йшлося про переговори України з Росією, а на задньому фоні показали відео із загиблим військовим Юрієм Назаренком. Вдова бійця була обурена тим, що гумористи використовували це відео без дозволу і тим, що "кварталівці" не мають поваги до загиблих військовослужбовців.

Незабаром студія попросила вибачення перед дружиною Назаренко, зазначивши, що навпаки, хотіла лише підкреслити мужність українських захисників. Номер був вилучений з Youtube.

На сторінці "Кварталу" в Instagram є вирізки відео з новими гумористичними номерами, де можна побачити Юрія Крапова.

Як виглядає зараз Юрій Крапов

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про колишню дружину актора "Кварталу-95" Олександра Пікалова. Вони розлучилися у 2021 році.