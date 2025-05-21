Жена ревновала его к Зеленскому: где сейчас звезда "Квартала 95" Юрий Крапов и что о нем известно
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Комик не ведет страницы в социальных сетях
Актер студии "Квартал 96" Юрий Крапов, как и его коллега Степан Казанин, редко появляется в медийном пространстве. Юморист старается скрывать свою жизнь от посторонних глаз, и считается самым загадочным "кварталовцем", поскольку не ведет социальные сети.
"Телеграф" решил выяснить, где сейчас комик Юрий Крапов и как начинал свой карьерный путь. Мы узнали некоторые факты из его жизни.
Юрий Крапов — что о нем известно
Юморист Юрий Крапов родился 13 апреля 1973 года в Кривом Роге. До 8 класса он учился в школе, а затем поступил в Суворовское училище, которое окончил с золотой медалью.
Высшее образование Юрий получил в Криворожском горнорудном институте на электротехнический факультет. Еще с юности он проявлял тягу к творчеству и вместе с Юрием Корявченковым ("Юзиком") входил в состав студенческого театра эстрадных миниатюр "Короткое замыкание".
Затем юмористы объединились с командой, которой руководил Александр Пикалов. Позднее Юрий участвовал в команде "Криворожская шпана" и вскоре с Владимиром Зеленским вошел в состав коллектива КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". В 1997 году легендарная команда стала чемпионом Высшей Лиги.
Через год ребята создали "95 квартал" и ее смело можно назвать одной из самых ярких команд за всю историю КВН. Чтобы активно развивать юмористическую деятельность Юрий Крапов в 2005 году переехал в Киев. До этого он работал электриком, фотографом и даже специалистом клетевого спуска подъема на шахте, но свое призвание нашел на сцене.
Юрий Крапов является талантливым юмористом, он легко перевоплощается в разных персонажей, в том числе Виктора Ющенко, Николая Азарова, Леонида Кучму и Петра Порошенко.
Помимо этого, юморист снимался в кинолентах, в частности в сериале "Слуга народа" и озвучил несколько мультфильмов. Среди них "Angry Birds в кино".
"Кварталовец" с 2010 года состоит в браке. Его жену зовут Людмила, у них есть сын Константин. Они также ведут закрытый образ жизни. Юрий как-то отмечал, что супруга даже ревновала его к Владимиру Зеленскому, потому что он очень много времени проводил за работой в "Квартале".
"Жена постоянно ревнует к Зеленскому, говорит: "Ты со своим Вовой времени проводишь больше чем со мной"", — рассказывал юморист.
Где сейчас Юрий Крапов и чем занимается
51-летний актер Юрий Крапов не ведет страницы в социальных сетях, но известно, что он продолжает играть в "Квартале 95" и с начала полномасштабной войны вместе с коллегами давал благотворительные концерты и собирал средства на украинскую армию.
Однако не обходилось и без скандалов. В 2024 году студия "Квартал 95" получила волну хейта из-за сценки, где участвовал и Юрий Крапов. В одном из номеров артисты исполняли песню, в которой говорилось о переговорах Украины с Россией, а на заднем фоне показали видео с погибшим военным Юрием Назаренко. Вдова бойца была возмущена тем, что юмористы использовали это видео без разрешения и тем, что у "кварталовцев" отсутствует уважение к погибшим военнослужащим.
Вскоре студия принесла свои извинения жене Назаренко, отметив, что наоборот, хотела лишь подчеркнуть мужество украинских защитников. Номер был удален из Youtube.
На странице "Квартала" в Instagram есть вырезки видео с новыми юмористическими номерами, где можно увидеть Юрия Крапова.
Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о бывшей жене актера "Квартала-95" Александре Пикалове. Они развелись в 2021 году.