Старшая бунтарка, а младшая не публичная: как выглядят дочери Кошевого из "Квартал 95" и что о них известно

У дочерей Кошевого разница в возрасте в шесть лет

Евгений Кошевой — комик, актер и художественный руководитель студии "Квартал 95", который занял место Владимира Зеленского после ухода в политику. Артист женат с танцовщицей балета "Фридом" Ксенией. Они вместе воспитывают двух дочерей — Варвару и Серафиму.

"Телеграф" расскажет, как выглядят дети Евгения Кошевого и что о них известно.

Варвара Кошевая — старшая дочь

Старшая дочь Кошевых Варвара родилась 15 января 2008 года. Сейчас девушке 17 лет и в этом году она заканчивает школу. Жена Кошевого Ксения рассказала в интервью Славе Демину, что у их старшей дочери был трудный переходной возраст, девочка была бунтаркой и даже сбегала из дома.

"Варя была сложная с 11-12 лет: то хочет, то не хочет, туда пойду, а туда — нет… В свое время она убегала из дома, в 13 лет куда-то к друзьям. Догоняли и забирали. Варя выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала", — раскрыла подробности Ксения Кошевая.

Семья Кошевых в 2022 году

Надо сказать, что Варвара Кошевая с юных лет стала публичной особой и проявляла свои таланты. Девушка принимала участие в телепроекте "Голос. Діти", была финалисткой Нацотбора на Детское Евровидение-2019. Также она успела засветиться в проектах студии "Квартал 95", таких, как "Рассмеши комика" и "Лига Смеха". У Варвары есть страницы в Instagram и TikTok, однако она не слишком там активничает.

Варвара Кошевая

Серафима Кошевая — младшая дочь

Младшая дочь Евгения и Ксении Кошевых Серафима родилась 10 сентября 2014 года, она на 6 лет младше Варвары и в этом году ей исполнится 11 лет. Девочка ведет непубличный образ жизни, однако время от времени появляется с родителями на светских мероприятиях. Также она принимается участие в семейных съемках, результаты которых можно увидеть в соцсетях звездных родителей.

Варвара и Серафима Кошевые

Так, в феврале 2025 года Серафима вместе с родителями побывала на вечеринке у Монатика. Артист тогда презентовал свой четвертый сольный альбом "Вічно танцююча людина" и в честь этого устроил громкую вечеринку для звездных гостей.

Евгений Кошевой с женой и младшей дочерью с удовольствие позировали на камеры, появившись в нарядных образах. А вот старшей дочери Варвары в тот день с ними не было.

Евгений и Ксения Кошевые с дочерью Серафимой

Евгений и Ксения Кошевые с дочерьми

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