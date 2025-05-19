Старша бунтарка, а молодша не публічна: як виглядають доньки Кошового із "Квартал 95" і що про них відомо

У дочок Кошового різниця у віці у шість років

Євген Кошовий – комік, актор та художній керівник студії "Квартал 95", який зайняв місце Володимира Зеленського після відходу в політику. Артист одружений із танцівницею балету "Фрідом" Ксенією. Вони разом виховують двох доньок — Варвару та Серафиму.

"Телеграф" розповість, як виглядають діти Євгена Кошового та що про них відомо.

Варвара Кошова — старша дочка

Старша дочка Кошових Варвара народилася 15 січня 2008 року. Нині дівчині 17 років і цього року вона закінчує школу. Дружина Кошового Ксенія розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, що їхня старша дочка мала важкий перехідний вік, дівчинка була бунтаркою і навіть втікала з дому.

"Варя була складна з 11-12 років: то хоче, то не хоче, туди піду, а туди — ні… Свого часу вона тікала з дому, у 13 років кудись до друзів. Наздоганяли та забирали. Варя вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула і побігла", — розкрила подробиці Ксенія Кошова.

Сім’я Кошових у 2022 році

Варто сказати, що Варвара Кошова з юних років стала публічною і виявляла свої таланти. Дівчина брала участь у телепроекті "Голос. Діти", була фіналісткою Національного відбору на Дитяче Євробачення-2019. Також вона встигла засвітитися у проектах студії "Квартал 95", таких, як "Розсміши коміка" та "Ліга Сміху". Варвара має сторінки в Instagram і TikTok, проте вона там не надто активна.

Варвара Кошова

Серафима Кошова – молодша дочка

Молодша дочка Євгена та Ксенії Кошових Серафима народилася 10 вересня 2014 року, вона на 6 років молодша за Варвару і цього року їй виповниться 11 років. Дівчинка веде непублічний спосіб життя, проте іноді з’являється з батьками на світських заходах. Також вона бере участь у сімейних зйомках, результати яких можна побачити у соцмережах зіркових батьків.

Варвара та Серафима Кошові

Так, у лютому 2025 року Серафима разом із батьками побувала на вечірці біля Монатіка. Артист тоді презентував свій четвертий сольний альбом "Вічно танцююча людина" і на честь цього влаштував гучну вечірку для зіркових гостей.

Євген Кошовий із дружиною та молодшою дочкою із задоволенням позували на камери, з’явившись в ошатних образах. А ось старшої доньки Варвари того дня з ними не було.

Євген та Ксенія Кошові з дочкою Серафимою

Євген та Ксенія Кошові з дочками

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