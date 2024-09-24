Крестила дочь Зеленского и работает в "Квартале": что известно об экс-жене Александра Пикалова и как она выглядит

Супруги были в браке почти 20 лет

Бывшая жена "кварталовца" Александра Пикалова, Ирина Пикалова — личность непубличная. Выяснилось, что она не только исполнительный продюсер "Квартала 95", но и директор новой компании студии.

Что нужно знать:

Пикаловы познакомились в 2003 году, когда Александр руководил театром "Безпризорник"

В 2021 году супруги развелись после 18 лет брака, а Пикалов оставил общее жилье экс-женe

Она является крестной мамой дочери Зеленского и много лет сопровождала "Квартал" на гастролях

Что известно об Ирине Пикаловой

Александр Пикалов познакомился с будущей супругой в 2003 году. Ирина Пикалова (девичья фамилия Михайличенко) тогда училась в 9 классе. Познакомились они, когда Ирина пришла в театр "Безпризорник", а Александр был его руководителем.

Когда была основана студия "Квартал 95", Александр переехал в Киев. Однако у него не было возможности оплачивать квартиру, поэтому Ирина переехала в столицу через полтора года.

В 2006 году у супругов родился сын Михаил. Уже в три года, по словам Александра, сын интересовался гонкой "Форумлы-1". Сейчас ему 19 лет. Известно, что Ирина Пикалова – крестная мама дочери президента Украины Владимира Зеленского.

Александр Пикалов и Ирина Пикалова развелись в 2021 году, не объявив причину. В браке они прожили 18 лет. Об этом "кварталовец" сообщил в интервью "Украинской правде".

Актер признавался, что их общий дом после развода он оставил экс-жене. "Кварталовец" также рассказывал, что с экс-женой они периодически видятся. После развода Ирина Пикалова полностью изменилась внешне: она перекрасила волосы, стала блондинкой и несколько изменила стиль.

Известно, что Ирина Пикалова часто ездила на гастроли вместе с актерами "Квартала". В настоящее время она является исполнительным директором студии "Квартал 95". Ирина всегда оставалась за кулисами и редко появляется в медиа пространстве, однако играла немаловажную роль в творческой команде.

