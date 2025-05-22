Продовжує співати російською? Що відомо про Сергія Бабкіна і де він зараз перебуває

Артист дає концерти за кордоном

Один із найбільш відомих, але водночас неоднозначних українських артистів Сергій Бабкін зараз мешкає за кордоном. Проте він не зник з медіапростору, а продовжує свою діяльність в іншій країні і співає російською. У липні 2024 року співак із дружиною потрапив під обстріл у Харкові.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Сергій Бабкін та його дружина Сніжана. Ще на початку повномасштабного вторгнення він із дружиною виїхав з України, але повертався на батьківщину.

Що відомо про Сергія Бабкіна

Сергій народився 7 листопада 1978 року в Харкові. Акторську освіту він отримав у Харківському університеті мистецтв ім. Котляревського та тривалий час працював актором у Харківському театрі ім. Пушкіна.

Музичну славу Бабкін здобув як гітарист та вокаліст гурту "5’nizza". Дует швидко став популярним завдяки простим та душевним пісням. Однак з часом популярність почала падати. Тому Сергій Бабкін та Андрій Запорожець почали розвивати сольні кар’єри.

Трек "Солдат" — один із найбільш відомих композицій гурта. В оригіналі він звучить російською, однак у 2022 році Бабкін переклав його на українську та англійську мови.

Варто зазначити, що після 2014 року Сергій Бабкін виступав у Росії, а також в окупованому Криму. Він вважав це перемогою. Гастролі в Росії: по-перше, я вважаю, що 10 тисяч людей, які хором співають пісні українською мовою в самому центрі Москви – це перемога України, — ділився співак.

Де зараз Сергій Бабкін

На початку повномасштабного вторгнення Сергій разом із дружиною та трьома дітьми виїхав з України. У перші дні великої війни сім’я перебувала у Дніпрі, а потім вони прийняли рішення їхати за кордон. В інтерв’ю Славі Дьоміну артист зазначав, що не бачить сенсу повертатися в Україну, бо його рідне місто постійно обстрілюють.

Відомо, що сімейство Бабкіних перебралося до Німеччини. Спочатку вони отримували соціальні виплати, але через гастролі та дохід від концертів Сергія, їм відмовили у грошовій допомозі від держави. Діти відвідують німецьку школу.

У Німеччині артист продовжує займатися музикою. Він виконує репертуар гурту 5'nizza і дає концерти у різних країнах.

Керівник видання про українську культуру LiRoom Олексій Бондаренко в інтерв'ю Альберту Цукренку заявив, що Сергій Бабкін за кордоном виконує хіти гурта 5'nizza в оригіналі — тобто російською мовою. "У нього позиція, що він сольно українською співає, а російською – тільки у 5'nizza. Це дуже хитра позиція, яка не відповідає дійсності. Але в 5'nizza він заробляє більше грошей, ніж у проєкті Сергій Бабкін", – розповів Бондаренко.

Артист також влаштовує благодійні концерти. Зароблені кошти з них він передає на закупівлю тактичних медичних рюкзаків для українських військових медиків. Також Сергій Бабкін виступає у Валенсії. Зокрема, у червні цього року він буде хедлайнером на Kharkiv Fest.

Співак активно займається йогою та медитаціями разом із дружиною Сніжаною. Ба більше, вони навіть продають курси.

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