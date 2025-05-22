Продолжает петь на русском? Что известно о Сергее Бабкине и где он сейчас находится

Артист дает концерты за границей

Один из самых известных, но в то же время неоднозначных украинских артистов Сергей Бабкин сейчас живет за границей. Однако он не исчез из медиапространства, а продолжает свою деятельность в другой стране и поет на русском. В июле 2024 года певец с женой попал под обстрел в Харькове.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Сергей Бабкин и его супруга Снежана. Еще в начале полномасштабного вторжения он с женой уехал из Украины, но возвращался на родину.

Что известно о Сергее Бабкине

Сергей родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Актерское образование получил в Харьковском университете искусств им. Котляревского и долгое время работал актером в Харьковском театре им. Пушкина.

Музыкальную славу Бабкин снискал как гитарист и вокалист группы "5’nizza". Дуэт быстро стал популярен благодаря простым и душевным песням. Однако с течением времени популярность начала падать. Потому Сергей Бабкин и Андрей Запорожец начали развивать сольные карьеры.

Трек "Солдат" — одна из самых известных композиций группы. В оригинале он звучит на русском, однако в 2022 году Бабкин перевел его на украинский и английский языки.

Следует отметить, что после 2014 года Сергей Бабкин выступал в России, а также в оккупированном Крыму. Он считал это победой. Гастроли в России: во-первых, я считаю, что 10 тысяч человек, хором поющих песни на украинском языке в самом центре Москвы – это победа Украины, – делился певец.

Где сейчас Сергей Бабкин

В начале полномасштабного вторжения Сергей вместе с женой и тремя детьми уехал из Украины. В первые дни Великой войны семья находилась в Днепре, а затем они приняли решение ехать за границу. В интервью Славе Демину артист отмечал, что не видит смысла возвращаться в Украину, потому что его родной город постоянно обстреливают.

Известно, что семейство Бабкиных перебралось в Германию. Сначала они получали социальные выплаты, но из-за гастролей и доходов от концертов Сергея им отказали в денежной помощи от государства. Дети посещают немецкую школу.

В Германии артист продолжает заниматься музыкой. Он исполняет репертуар группы 5’nizza и дает концерты в разных странах.

Руководитель издания об украинской культуре LiRoom Алексей Бондаренко в интервью Альберту Цукренку заявил, что Сергей Бабкин за границей исполняет хиты группы 5’nizza в оригинале, то есть на русском языке. "У него позиция, что он сольно на украинском поет, а на русском – только у 5’nizza. Это очень хитрая позиция, которая не соответствует действительности. Но у 5’nizza он зарабатывает больше денег, чем в проекте Сергей Бабкин", – рассказал Бондаренко.

Артист также устраивает благотворительные концерты. Заработанные средства он передает на закупку тактических медицинских рюкзаков для украинских военных медиков. Также Сергей Бабкин выступает в Валенсии. В частности, в июне этого года он будет хедлайнером на Kharkiv Fest.

Певец активно занимается йогой и медитациями вместе с супругой Снежаной. Более того, они даже продают курсы.

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