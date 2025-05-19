Концерты в Крыму и любовь к оккупированным территориям: где сейчас дуэт t.A.T.u и как выглядят солистки

Одна из них подавалась в "Единую России"

Лена Катина и изуродованная пластикой Юлия Волкова были дуэтом в одной из самых популярных российских групп t.A.T.u. ("Тату") начала 2000-х. Их треки моментально взлетали на вершины мировых хит-парадов, а композиции "Я сошла с ума" и "Нас не догонят" звучали на каждой вечеринке и в Украине.

Вместе певицы изображали на сцене влюбленных девочек, что вызывало повышенный интерес к творчеству молодого дуэта. Однако после распада коллектива каждая из них начала сольную карьеру. Из-за неудач в музыке Лена и Юлия начали воссоединяться на корпоративах, ведь в отдельности не могли похвастаться популярностью и доходами. Дуэт не прошел мимо даже оккупированных Россией территорий.

Лена Катина и Юля Волкова обе есть в базе "Миротворец". Все из-за выступлений в пропагандистских мероприятиях на Донбассе и аннексированном Крыму. И вот опять "Тату" развлекают россиян и предателей Украины.

16 мая артистки анонсировали концерт на пляжной сцене курорта "Мрия" в Ялте. Дата выступления — понедельник, 19 мая. Афишей они обе поделились в соцсетях.

Юлия Волкова о войне

В 2014 году в эфире украинского ток-шоу "Детектор лжи" на телеканале СТБ она открыто заявила о нелюбви к РФ: "Мое ощущение жизни и мира — это не Россия и не Москва. Я не патриот своей родины, признаюсь честно. Я очень люблю Америку и все, что там происходит". Однако со временем она "переобулась". Летом того же года Волкова спокойно отдыхала на аннексированном полуострове.

Кроме того, певица начала выступать в Крыму и параллельно наведываться с концертами в Киев. "Я нейтральна, я не разделяю людей. Народ здесь абсолютно не при чем. Люди должны жить мирно, идти вперед и держать друг друга за руки. А всё, что происходит вокруг — это не я решаю. Я в это не углубляюсь и не лезу. Мы ж не виноваты", — сказала Волкова Кате Осадчей в "Светской жизни".

28 апреля 2021 года исполнительница подала документы на участие в праймериз пропутинской партии "Единая Россия" перед выборами в Госдуму. Однако по итогам ей удалось набрать лишь 919 голосов.

Лена Катина

После распада "Тату" певица отправилась покорять Лос-Анджелес, но в 2015 году ни с чем вернулась в Москву. Еще в мае 2014 года, после начала боевых действий на Донбассе, она написала в соцсети: "Что творится на (в — ред.) Украине?! Держитесь, люди!!! Так хочется мира на земле! Х..й Войне — наш слоган!!! И всегда таким будет!!!".

А после возвращения в Россию начала выходить на сцену с путинистами в Донецке. Также была и в оккупированном Луганске.

Лена Катина в Донецке в 2018 году

Лена Катина сейчас

В июле 2022 года российскую певицу заставили отменить концерты за границей из-за выступлений на оккупированных территориях Украины. Вместе с Волковой Катина молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину.