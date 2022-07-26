Российскую певицу из поп-дуэта tATu заставили отменить концерты за границей

С момента оккупации россией восточных регионов Украины в 2014 году Лена Катина несколько раз выступала на оккупированных территориях

Российскую певицу из поп-дуэта tATu Лену Катину заставили отменить свои выступления на концертах We Love The 2000s в Швеции, которые должны были состояться 5-6 августа.

Когда активисты Stand With Ukraine Gothenburg и стокгольмский Nordic Ukraine Forum узнали, что россиянка должна выступать, они связались с двумя парками развлечений и организаторами, а также большинством участвующих художников.

"Было бы безрассудно включать музыку российского исполнителя, когда украинцам приходится слушать взрывы и крики после российских терактов", — сообщил Андреас Нильссон на странице сообщества Stand With Ukraine Gothenburg, которая, среди прочего, организует демонстрации под Генконсульством России в Гетеборге каждый будний день и продвигается Украинская повестка дня за рубежом.

По словам активистов, парк Лисеберг смог подтвердить, что Лену уже отменили, и они сожалеют, что ее использовали для рекламы концерта FKP Scorpio.

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В понедельник утром (25 июля) Skansen также подтвердил, что россиянка не будет выступать на их сцене. Говорят, мероприятия приняли в диалоге с организатором концерта FKP Scorpio.

"Я считаю, что мы должны гордиться нашими парками развлечений! Лисеберг и Скансен демонстрируют поддержку Украины всем шведским народом, не пуская свои сцены российскому артисту", — говорит Андреас Нильссон.

С момента оккупации россией восточных регионов Украины в 2014 году Лена несколько раз выступала на оккупированных территориях. Таким образом, она приняла активное участие в нормализации россией Донецкой и Луганской областей как неукраинских территорий.

"Русских художников, которые никогда не осуждали войну россии в Украине, можно справедливо считать пассивно поддерживающими продолжающийся геноцид украинцев. Кроме того, они продолжают платить налоги, наполняющие российскую военную казну. Мы рады, что организаторы осознали недопустимость приглашения таких артистов" – говорит Алена Кашина из Nordic Ukraine Forum, ассоциации, которая уже почти десятилетие приводит мосты между Украиной и Швецией, которая с начала полномасштабной войны россии против Украины организуют в Стокгольме еженедельные демонстрации в поддержку Украины.

Как писал "Телеграф", ранее российский певец и сторонник политики диктатора Владимира Путина Филипп Киркоров намерен уехать в оккупированный Крым, чтобы дать там концерт раненым российским военным.