Родион Газманов прокомментировал новость о том, что его избили на открытии собственной кофейни под названием "СССР"

"Вышедшая из ума восковая гнида" Олег Газманов, по словам Дмитрия Гордона, воспитал такого же путиниста, как и он сам. Старший сын российского певца Родион, который также является исполнителем, поддержал решение кремля вторгнуться в независимую Украину.

На днях появилась информация, что 41-летнего мужчину, выступающего за убийства украинцев, во время открытия собственного кафе в Чикаго "СССР" включил на всю улицу гимн россии и это очень не понравилось местным. Сообщалось, что в кафе разбили стекло и избили самого Родиона Газманова.

Позже мужчина назвал это сообщение фейком. Он опубликовал видеообращение к своим подписчикам в Инстаграме, которое было записано на фоне кремля. "Никто меня не резал, не бил и не стрелял. А в сложившейся обстановке человеку с финансовым образованием вряд ли придёт в голову мысль открывать стартап в Штатах", – написал Родион Газманов.

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Напомним, что российский исполнитель Олег Газманов пел об оккупации Украины, Беларуси и Молдовы в марте на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма. Путинист исполнил свою песню "Сделан в СССР", которая начинается со слов: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова – это моя страна".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский исполнитель Олег Газманов хочет получить гражданство Израиля. Напомним, что Газманов является яростным приверженцем политики кровавого диктатора владимира путина, в частности он поддержал военное вторжение россии в Украину.