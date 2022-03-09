Известный певец-путинец передумал быть русским

Певец может стать гражданином Израиля.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилась информация о том, что российский певец Олег Газманов хочет получить гражданство Израиля.

Об этом сообщают ряд больших telegram-каналов, в частности our_odessa.

По информации источника, народный артист россии Газманов подал документы на получение израильского гражданства.

Добавим, что Газманов является яростным приверженцем политики кровавого диктатора владимира путина, в частности он поддержал военное вторжение рф в Украину.

Отметим, менеджер Газманова Сергей Гвоздев опровергает информацию о желании певца стать гражданином Израиля.

"Это очередная фейковая история. Сейчас в Telegram-канале любой может написать что угодно. Никаких предпосылок для того, чтобы он захотел гражданство Израиля, нет", — цитирует Гвоздева РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что 8 марта путинские войска обстреляли роддом и детскую больницу в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский после этого призвал Запад немедленно закрыть небо над Украиной.