Вот вам ваши срочники: в Украине опубликовали видео пленных российских окупантов

Россиянам показали, заявления срочников, которые попали в плен в Украине.

После двух недель, прошедших с начала военного вторжения россии в Украину, страна-оккупант таки признала, что посылает на убой своих срочников, хотя до этого руководство рф категорически это опровергало. Кровавый диктатор владимир путин даже пригрозил привлечь тех, кто отправил их в бой, к уголовной ответственности, что было одобрительно воспринято в самой Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"Похвальная инициатива! Поддерживаю! И буду помогать, публикуя свежие видео попавших в плен солдат-срочников", — написал он.

Также он прикрепил к своему посту заявления двух таких пленных россиян.

"Начнём с солдата Безлера Артема Алексеевича, 27 февраля 2001 года рождения. На момент вторжения ему не было и 21 года", — написал он.

"Урусов Никита Алексеевич, 05 мая 2000 года рождения. 21 год", — написал Геращенко и прикрепил заявление второго срочника.

Советник министра подчеркнул, что оба российских солдата находятся в плену в Украине и к ним хорошо относятся, однако если оккупанты продолжат обстреливать мирные города, то они вполне могут погибнуть от действий своих же сослуживцев.

Как сообщалось ранее, 9 марта группа российских пленных выступила на пресс-конференции для СМИ и призвала своих командующих прекратить вести боевые действия против мирной нации.