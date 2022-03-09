Укр

Вот вам ваши срочники: в Украине опубликовали видео пленных российских окупантов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Пленные российские солдаты срочной службы Новость обновлена 09 марта 2022, 21:51
Пленные российские солдаты срочной службы

Россиянам показали, заявления срочников, которые попали в плен в Украине.

После двух недель, прошедших с начала военного вторжения россии в Украину, страна-оккупант таки признала, что посылает на убой своих срочников, хотя до этого руководство рф категорически это опровергало. Кровавый диктатор владимир путин даже пригрозил привлечь тех, кто отправил их в бой, к уголовной ответственности, что было одобрительно воспринято в самой Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"Похвальная инициатива! Поддерживаю! И буду помогать, публикуя свежие видео попавших в плен солдат-срочников", — написал он.

Также он прикрепил к своему посту заявления двух таких пленных россиян.

"Начнём с солдата Безлера Артема Алексеевича, 27 февраля 2001 года рождения. На момент вторжения ему не было и 21 года", — написал он.

"Урусов Никита Алексеевич, 05 мая 2000 года рождения. 21 год", — написал Геращенко и прикрепил заявление второго срочника.

Советник министра подчеркнул, что оба российских солдата находятся в плену в Украине и к ним хорошо относятся, однако если оккупанты продолжат обстреливать мирные города, то они вполне могут погибнуть от действий своих же сослуживцев.

Как сообщалось ранее, 9 марта группа российских пленных выступила на пресс-конференции для СМИ и призвала своих командующих прекратить вести боевые действия против мирной нации.

Теги:
#Украина #Россия #Антон Геращенко
Бомбардировка Житомира
Украина
Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бомбардировка Житомира
Житомир подвергся авиаудару: часть города может остаться без тепла
Дата публикации
Категория
Нашивка украинского националиста-еврея
Россия создала новый фейк: пользователи соцсетей высмеяли статью об Украине
Дата публикации
Категория
Мариуполь
В осажденном Мариуполе гибнут мирные жители: озвучена страшная цифра
Дата публикации
Категория
Приоритетные цели, которые следует уничтожать гражданам
"Танки оккупантов встретит армия": Резников рассказал, с кем бороться простым гражданам
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреливают украинские города
Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)