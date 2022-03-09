Вот вам ваши срочники: в Украине опубликовали видео пленных российских окупантов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 22
Россиянам показали, заявления срочников, которые попали в плен в Украине.
После двух недель, прошедших с начала военного вторжения россии в Украину, страна-оккупант таки признала, что посылает на убой своих срочников, хотя до этого руководство рф категорически это опровергало. Кровавый диктатор владимир путин даже пригрозил привлечь тех, кто отправил их в бой, к уголовной ответственности, что было одобрительно воспринято в самой Украине.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
"Похвальная инициатива! Поддерживаю! И буду помогать, публикуя свежие видео попавших в плен солдат-срочников", — написал он.
Также он прикрепил к своему посту заявления двух таких пленных россиян.
"Начнём с солдата Безлера Артема Алексеевича, 27 февраля 2001 года рождения. На момент вторжения ему не было и 21 года", — написал он.
"Урусов Никита Алексеевич, 05 мая 2000 года рождения. 21 год", — написал Геращенко и прикрепил заявление второго срочника.
Советник министра подчеркнул, что оба российских солдата находятся в плену в Украине и к ним хорошо относятся, однако если оккупанты продолжат обстреливать мирные города, то они вполне могут погибнуть от действий своих же сослуживцев.
Как сообщалось ранее, 9 марта группа российских пленных выступила на пресс-конференции для СМИ и призвала своих командующих прекратить вести боевые действия против мирной нации.