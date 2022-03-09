путин опять пойман на вранье: минобороны рф сделало громкое признание

Россияне признали, что отправляют срочников на войну с Украиной.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии официально признали, что отправляют на войну солдат срочной службы.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

Во время брифинга официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков публично заявил о вранье путина, сообщив, что срочники таки принимают участие в войне с Украиной.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию россии", — рассказал Конашенков.

К слову, кровавый диктатор владимир путин недавно заявлял, что солдат срочной службы не используют на войне с Украиной.

Напомним, недавно путина поймали на вранье. 5 марта в сети появилось видео, на котором президент рф якобы общается в кругу женщин. Позже стало понятно, что встреча путина с другими людьми была лишь неудачным монтажом. В интернете все чаще говорят, что против путина в рф готовится госпереворот.