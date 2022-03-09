Укр

путин опять пойман на вранье: минобороны рф сделало громкое признание

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2465
владимир путин Новость обновлена 09 марта 2022, 16:52
владимир путин

Россияне признали, что отправляют срочников на войну с Украиной.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии официально признали, что отправляют на войну солдат срочной службы.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

Во время брифинга официальный представитель Минобороны рф Игорь Конашенков публично заявил о вранье путина, сообщив, что срочники таки принимают участие в войне с Украиной.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию россии", — рассказал Конашенков.

К слову, кровавый диктатор владимир путин недавно заявлял, что солдат срочной службы не используют на войне с Украиной.

Напомним, недавно путина поймали на вранье. 5 марта в сети появилось видео, на котором президент рф якобы общается в кругу женщин. Позже стало понятно, что встреча путина с другими людьми была лишь неудачным монтажом. В интернете все чаще говорят, что против путина в рф готовится госпереворот.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
владимир путин
Новости России
путин опять пойман на вранье: минобороны рф сделало громкое признание
Дата публикации
Дата публикации
Категория
владимир путин
путин опять пойман на вранье: минобороны рф сделало громкое признание
Дата публикации
Категория
Пленные российские солдаты
Российские пленные заявили, что пойдут против путина, когда вернутся домой (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Подоляк рассказал, сколько раз русские покушались на жизнь Зеленского
Дата публикации
Категория
Чернобыльская АЭС
ЧП на Чернобыльской станции: Кулеба сделал срочное заявление
Дата публикации
Категория
Оккупанты обстреливают украинские города
Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев (обновляется)