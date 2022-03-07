Должен был стать преемником: почему вдруг все заговорили о перевороте Шойгу против Путина

По мнению многих аналитиков, война в Украине может закончиться именно со свержением кровавого диктатора Путина

Министра обороны России Сергея Шойгу, который назывался то преемником, то наставником президента Владимира Путина, начали обвинять в подготовке государственного переворота в РФ.

Такие слухи начали появляться в сети 6 марта, сообщает "Телеграф".

Ни для кого не секрет, что Путин в последние годы стал очень закрытым человеком. На все массовые мероприятия, где ему нужна была картинка "вместе с народом", он брал свою постоянную массовку, которые притворялись то верующими в церкви, то рыбаками, то еще кем-то в зависимости от контекста.

Лица одни и те же

А после начала пандемии коронавируса российский лидер и вовсе, по слухам, отгородился от всех в бункере, и доступ к нему имел очень узкий круг людей. В частности, на днях Путину снова нужна была картинка с людьми, и он записал видео встречи "со стюардессами", но на видео заметили грубый монтаж, показывающий, что на самом деле он был практически один.

Однако Шойгу, — один из немногих действительно приближенных к Путину лиц, который имел к нему личный доступ. Министра обороны часто называли преемником президента РФ, и вместе они проводили много времени.

Например, многие, наверное, видели фотографии их совместного отпуска в Сибири в сентябре 2021 года, — они породили массу мемов и шуток об их слишком близких отношениях.

Сергей Шойгу и Владимир Путин в тайге

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Но на сегодняшний день, когда "спецоперация", как российская пропаганда называет войну в Украине, пошла совсем не по плану, и потери россиян превысили отметку в 11 тысяч человек, в Кремле стали назревать перемены.

И многие аналитики сходятся во мнении, что боевые действия в конце концов закончатся именно посредством смещения с трона Путина.

6 марта заговорили о том, что переворот организовать может именно Шойгу, — первым об этом заявил американский журналист Джеймс Пасилео (James Pacileo) со ссылкой на официальных лиц США. По его словам, за закрытыми дверьми пошли слухи, что министру обороны РФ активно ищут замену, а теперешнего могут засудить за попытку госпереворота, "госизмену" и коррупцию.

Это прокомментировал и украинский журналист Роман Цимбалюк, который много лет работал корреспондентом в Москве.

"Есть смысл этот вопрос реализовать. Станет он [Шойгу] президентом мирной страны, у него там тоже высокий рейтинг, потому что он один из министров, которых разрешено показывать по телевизору вместе с [министром иностранных дел Сергеем] Лавровым. Я думаю, что это абсолютно правильно, все преступления он свесит на Путина в случае чего, его можно повесить за военные преступления. Давайте пожелаем Сергею успеха, пусть спешит, потому что там много желающих примерить на себя эти кремлевские кабинеты, пока они не сгорели", — подчеркивает Цимбалюк.

Как сообщал "Телеграф", ранее полковник ФСБ заявил, что Путин смертельно болен и уже определился, как умрет.