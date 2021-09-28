Преемник Путина или его наставник? Кто такой Сергей Шойгу и что сулит его президентство Украине

Какую роль отыгрывает министр обороны Сергей Шойгу в политике современной РФ и может ли он стать новой, еще большей угрозой для Украины — разбирался "Телеграф"

Министра обороны РФ Сергея Шойгу называют одним из наиболее вероятных кандидатов в преемники президента РФ Владимира Путина. Он числился первым номером в списке партии «Единая Россия» на недавних выборах в Госдуму. Путин проводит с ним совместный отдых, фактически подчеркивая статус Шойгу как второго лица в государстве.

«Телеграф» разбирался, действительно ли Шойгу может стать следующим президентом России, и чего от него ожидать на этом посту, в том числе в ракурсе российско-украинской войны.

С Шойгу – хоть в тайгу

66-летний Сергей Шойгу – точно не чужой для 68-летнего Путина человек. В том числе по ментальности, по имперским замашкам. А по бессменности он даже Путина переплюнул. На данный момент Шойгу – единственный министр, который с небольшим перерывом является членом правительства Российской Федерации с 1990-х годов. В общей сложности этот уроженец Тувинской автономной области находится на вершине власти почти 30 лет. С 1994 по 2012 – рулил российским МЧС, потом полгода был губернатором Московской области. С этой должности и отправился управлять Минобороны. Захват Крыма, вторжение на Донбасс – это всё при его непосредственном участии.

Еще 22 июля 2014 года Главное следственное управление МВД Украины открыло уголовное производство в отношении Шойгу и российского предпринимателя Константина Малофеева по подозрению в создании не предусмотренных законом военизированных или вооружённых формирований (ст. 260 УК Украины).

В сентябре 2015 года Шойгу был включен в санкционный список Украины. Его обвинили в «совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка». Год спустя Печерский районный суд Киева даже выдал санкцию на задержание Шойгу, чтобы доставить его на судебное заседание.

В июле 2021 года Служба безопасности Украины вызвала Шойгу для вручения письменного подозрения (касательно создания незаконных вооруженных группировок, что повлекло за собой гибель людей) в Мариуполь. Ему даже отправили официальную повестку.

Понятное дело, Сергей Кужугетович все эти вызовы проигнорировал. Это же не вызов к Путину!

А хозяин Кремля в последнее время вызывает Шойгу не только о делах государственных поговорить, а также новые захватнические планы построить. Ему, похоже, нравится и отдыхать в обществе министра обороны. К примеру, в марте Путин и Шойгу вместе наслаждались природой – в тайге, в республике Тыва.

Сергей Шойгу и Владимир Путин

А в начале сентября эта парочка вновь провела время в Сибири, напомнив своим видео из тайги пользователям сети фильм "Горбатая гора". Появившиеся позже фотографии тут же разлетелись на мемы.

Но всё это было бы смешно, когда бы не было так странно. И страшно. Потому что Шойгу как преемник Путина, если тот действительно его к этому готовит – это тот еще "подарок".

Почему Шойгу может быть опаснее Путина

Даже исходя из комплиментарной статьи в российской Википедии вырисовывается образ, представляющий прямую и явную угрозу и соседям и, собственно, РФ. Встань у руля страны такой солдафон – войны не миновать. Не гибридной, а самой что ни на есть горячей-настоящей. Со всеми вытекающими.

Вот лишь некоторые факты о Шойгу.

1. После того как он возглавил Минобороны, за год набор в военные училища и академии увеличился в 7,5 раза, значительно увеличилось количество кадетских и суворовских училищ.

2. Именно по инициативе Шойгу созданы Арктические войска, предназначенные «для обеспечения безопасности арктического региона России».

3. С подачи Шойгу ежегодно проходят Армейские международные игры, развивается армейский спорт, строится крупнейший и единственный в своём роде военно-патриотический парк «Патриот».

4. В феврале-марте, во время захвата россиянами Крыма, Минобороны РФ перебросило на полуостров спецподразделения Главного разведуправления и силы российской морской пехоты. Эти подразделения обеспечили разоружение находившихся в Крыму украинских частей. Шойгу тогда мотивировал действия Минобороны РФ в Крыму «угрозой жизни мирного населения и опасностью захвата экстремистами российской военной инфраструктуры». И – вишенка на торте – утверждал, что в ходе этих действий «Российская Федерация не нарушила ни одного двустороннего договора с украинской стороной, а также своих международных обязательств».

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5. Летом-2014 российская армия обстреливала защитников Украины со своей территории, сбила малазийский «Боинг» над Донбассом, вторглась на украинскую территорию и устроила бойню под Иловайском. В феврале-2015 кадровые российские военные помогли «ополченцам» перекроить линию разграничения, захватив уже после Минских соглашений Дебальцево и ряд других населенных пунктов. Во всех этих трагедиях и смертях – уши не только Путина, но и Шойгу.

6. В конце сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии. Очередные сотни смертей, в том числе гражданского населения.

7. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверяет, что именно Шойгу лоббировал военную поддержку россиянами Армении осенью 2020 года, когда Азербайджан отвоевывал Нагорный Карабах. Шойгу же, по словам эксперта, представил в начале 2021 года Путину план по повторению интервенции в Украину 2014 года. И этот план даже начали реализовывать, когда повысилась концентрация российских войск на границах Украины. Но в какой-то момент (возможно, после звонка нового главы Белого дома Джо Байдена), «фраер сдал назад».

Дело не в Шойгу

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий так поясняет в комментарии «Телеграфу» близость Путина и Шойгу: «Путин уже 20 лет при высшей власти в огромном государстве. Доверять на такой должности большому количеству людей невозможно. А Шойгу он, похоже, доверяет. Оба во многом замазаны. И дальше им путь держать только вместе. Мы всей подоплеки не знаем, но по некоторым данным, Шойгу вовлек Путина в некие свои бурятские шаманские дела. И они там в лесу получают некую высшую силу. Многие странные вещи мы узнаем после смерти диктаторов. Вплоть до того, что они занимались каннибализмом. Думаю, со временем узнаем нечто подобное о Путине с Шойгу».

По мнению эксперта, решение по преемнику Путин еще не принял. Возможно из-за боязни фальстарта. Чтобы потенциального Путина-2 не начали «топить» другие кланы.

«У Путина до выборов еще есть три года. Законодательство они полностью «нагнули» под себя, схему выборов откатали так, что кого бы ни выбрали – выберут нужного Кремлю человека. С монархии прошло более 100 лет. И Путину сложно перезапустить процесс, чтобы не вызывать непонимание даже в этом забитом обществе. Ну не поймет оно перехода на монархический строй! Чтобы по наследству власть передавать или еще как-то. Всё-таки Россия – это республика, на другой формат переходить там не готовы. По крайней мере – пока. В то же время уходить без соответствующих гарантий, без «своих» во власти Путину страшно, – считает Алексей Голобуцкий. – В любой момент может вспыхнуть внутривидовая борьба, которая неизвестно чем может закончиться. Не хочет он, чтобы со временем с его наследием произошло то, что с позолоченными памятниками первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову (Туркменбаши), которые демонтировали при новом президенте Гурбангулы Бердымухамедове, установив взамен уже его статуи».

Впрочем, подчеркивает политтехнолог, даже если вместо Путина будет Шойгу – это вряд ли будет лучше для Украины. Как и любой другой постпутинский хозяин Кремля.

«Суть не в личностях. Не в Путине или Шойгу. Проблема глубже, – уверен Алексей Голобуцкий. – Есть востребованность у большого количества российского населения меряться с миром территориями, а не благополучием. В современной России готовы и дальше не развиваться как современное общество, жить по нынешним правилам, именно по таким законам – главное, чтобы их страна была «самой великой и могучей», способной угрожать кому угодно».

Глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ», член политсовета парии «Сила и Честь» Олег Белоколос также согласен, что дело вовсе не в Шойгу.

«За последние годы в России фактически сложился внутренний правящий класс, который чаще всего принято называть «силовиками». После 2014 года он прошел этап консолидации, которая среди всего прочего сегодня основывается на прочном антиукраинском консенсусе, – поясняет эксперт. – В условиях контроля над важнейшими отраслями экономики, недавнего разгрома оппозиции, маргинализации независимого гражданского общества, нагнетании анти-Западной пропаганды, цензуры СМИ и очередного переписывания истории, его господство в 2021 году еще более упрочилось».

Положение, привилегии и индульгенции правящих «силовиков» определяются, по словам Олега Белоколоса, личной лояльностью к ультра-персонифицированному российскому режиму с предельно жесткой внутренней властной конструкцией. И напрямую зависят от него.

«В силу этого, все рассуждения на тему якобы российского «транзита власти», лишены какого-либо практического смысла и лишь отвлекают нас в Украине от главного – необходимости противостояния агрессивному авторитаризму соседней России», – заключает эксперт.