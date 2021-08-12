Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже

Последние события в России говорят о том, что нынешний президент Владимир Путин неспешно, но уверенно передает бразды правления страной Сергею Шойгу.

Об этом в четверг, 12 августа, пишет политический обозреватель Александр Коваленко на своей странице в Facebook.

По его словам Путин играет все менее важную роль в делах государства, а на первый план выходит Шойгу, что может крайне плохо сказаться на всех соседних государствах.

Коваленко отметил, что с 2014 года большое количество экспертов заявляли, что смена власти в РФ может решить проблему войны на Донбассе, оккупацию Крыма и отношения между Украиной и РФ в целом.

"В какой-то степени эта мысль имела право на существование, если не учитывать одного очень важного момента – Россия, вне зависимости от смены власти, никогда не оставляла шансов на возвращение оккупированных территорий. Примеров тому множество", - написал он.

Возвращаясь к теме Шойгу, Коваленко пишет, что он может стать очень большой проблемой не только для самих россиян, но и для всех стран-соседей. Все потому, что Шойгу - сторонник решения вопросов силовым путем.

Как пример этого военно-политический обозреватель описал следующие факты:

Шойгу лоббировал военную поддержку Армении осенью 2020 года при том, что у РФ не было оснований такую поддержку оказывать;

Шойгу вначале 2021 года представил Путину план по повторению интервенции в Украину 2014 года. И этот план даже начали реализовывать о чем говорит концентрация российский войск на границах Украины, однако Путин от этого плана отказался.

По мнению эксперта, если Сергей Шойгу придет ко власти, он затеет войну. Коваленко пишет, что в этом и есть его главная угроза, потому что войну он может затеять в любой угодной ему точке и в любом формате - как явном, так и гибридном.

"А потому, в ближайшей перспективе, новое руководство РФ, ничего хорошего не сулит, как самой России, так и её соседям", - резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, Шойгу попытался отшутиться на слова Зеленского о том, что Украина возвращает Крым домой.