Скачать
Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова
"В чужой Монастырь": долго ли удержится на посту сменщик Авакова
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона
Кризис в энергетике – чем будут затыкать дыру накануне нового отопительного сезона
"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть
"На сколько процентов вы грузин?": фото Дмитрия Гордона с волосами озадачило сеть
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже

Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф

Последние события в России говорят о  том, что нынешний президент Владимир Путин неспешно, но уверенно передает бразды правления страной Сергею Шойгу.

Об этом в четверг, 12 августа, пишет политический обозреватель Александр Коваленко на своей странице в Facebook.

По его словам Путин играет все менее важную роль в делах государства, а на первый план выходит Шойгу, что может крайне плохо сказаться на всех соседних государствах.

Коваленко отметил, что с 2014 года большое количество экспертов заявляли, что смена власти в РФ может решить проблему войны на Донбассе, оккупацию Крыма и отношения между Украиной и РФ в целом. 

"В какой-то степени эта мысль имела право на существование, если не учитывать одного очень важного момента – Россия, вне зависимости от смены власти, никогда не оставляла шансов на возвращение оккупированных территорий. Примеров тому множество", - написал он.

Возвращаясь к теме Шойгу, Коваленко пишет, что он может стать очень большой проблемой не только для самих россиян, но и для всех стран-соседей. Все потому, что Шойгу - сторонник решения вопросов силовым путем.

Как пример этого военно-политический обозреватель описал следующие факты:

  • Шойгу лоббировал военную поддержку Армении осенью 2020 года при том, что у РФ не было оснований такую поддержку оказывать;

  • Шойгу вначале 2021 года представил Путину план по повторению интервенции в Украину 2014 года. И этот план даже начали реализовывать о чем говорит концентрация российский войск на границах Украины, однако Путин от этого плана отказался.

По мнению эксперта, если Сергей Шойгу придет ко власти, он затеет войну.  Коваленко пишет, что в этом и есть его главная угроза, потому что войну он может затеять в любой угодной ему точке и в любом формате - как явном, так и гибридном.

"А потому, в ближайшей перспективе, новое руководство РФ, ничего хорошего не сулит, как самой России, так и её соседям", - резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, Шойгу попытался отшутиться на слова Зеленского о том, что Украина возвращает Крым домой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 3,680

Все по теме:

Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин уже начал передавать власть Россией, но от его преемника может быть только хуже
02 Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
03 В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
04 На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад
05 Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета
Метеорный поток Персеиды: когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад лета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь