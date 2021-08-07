Зеленский понял, что от Путина не стоит ждать ничего хорошего: о чем говорит интервью президента

В четверг, 5 августа, на украинском канале для неподконтрольной территории "Дом" вышло интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он много говорил о конфликте на Донбассе.

В частности, Зеленский обратился к жителям оккупированной территории Донецкой и Луганской области с призывом решить, в Украине они на Родине или в гостях. Он сказал, что Донбасс не будет русской территорией, как и Крым, о котором президент говорил ранее.

Привнесение мира на Донбасс, по мнению Зеленского на 90% зависит от президента России Владимира Путина. Он также заявил, что не будет вести переговоры с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР" и подчеркнул, что возвращение Украине контроля над границей должно произойти раньше, чем выборы в ОРДЛО.

Слова Зеленского взволновали российских чиновников и главарей боевиков, наиболее эмоциональные реакции которых собрал "Телеграф".

Свежие донбасские заявления Зеленского прокомментировал "Телеграфу" политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

"За два года пребывания на Банковой произошло невероятное – из романтика, который считал, что для возвращения Донбасса достаточно посмотреть в глаза Путину и перестать стрелять, Владимир Зеленский, похоже, превратился в прагматического верховного главнокомандующего, готового к любому развитию ситуации на фронте. Главная заслуга в этой трансформации принадлежит Путину. Совершенно очевидно, что президент Украины разочаровался в своем российском коллеге и понял, что ничего хорошего ждать от него и вообще от путинской России ни собственно Зеленскому, ни Украине в целом, не следует", – отмечает Вадим Трюхан.

Как результат, продолжает эксперт, риторика Зеленского стала значительно жестче и прагматичнее.

"Видеоинтервью, которое было опубликовано 5 августа телеканалом "Дом" – яркое тому подтверждение. При этом тот факт, что пиарщики Зеленского выбрали именно этот канал, говорит о многом, – считает дипломат. – Мысли, которые озвучил президент Украины, направлены, прежде всего, украинцам, живущим в оккупации. В то же время, это и асимметричный ответ на печально известную статью Путина о так называемом едином народе".

По мнению Вадима Трюхана, фактически, на путинское "Иду на Вы" Зеленский ответил "Добро пожаловать, к встрече готовы".

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука ранее рассказал "Телеграфу", почему Зеленский радикально изменил риторику касательно конфликта на Донбассе.

Напомним, конфликт на Донбассе украинцы назвали одной из самых главных проблем государства.