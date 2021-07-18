СБУ вызвала Шойгу на допрос в Мариуполь: нашлись и те, кто "пошутил" по поводу возможной оккупации города

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения.

Как указано в повестке, размещенной на сайте СБУ, Шойгу подозревают в создании незаконных вооруженных группировок, что повлекло за собой гибель людей.

Теперь российскому министру необходимо приехать 20 июля в Мариуполь и явиться в местный следственный отдел.

В случае невыполнения требований Шойгу грозит ответственность по статье 139 УК Украины.

Впрочем, у некоторых новость о повестке вызвала другой вопрос.

"Интересно, на чем приедет на допрос в Мариуполь министр обороны РФ Сергей Шойгу?", - написал в Фейсбук бывший нардеп Евгений Мураев.

"Интересно, если Шойгу согласится приехать в Мариуполь, какой вид транспорта он предпочтёт?", - повторили вопрос в телеграм-канале издания "Страна".

Как известно, Мариуполь находился под оккупацией пророссийских боевиков с 13 апреля по 13 июня 2014 года. Не исключено, что вышеприведенные вопросы подразумевают, что Шойгу может прибыть в город "на танке", то есть во главе оккупационной армии.

Напомним, после выхода статьи российского президента о том, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом", социолог Дмитрий Громаков рассказал "Телеграфу", что Путин открыто угрожает Украине захватом новых территорий.