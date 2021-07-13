"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Она размещена на его сайте в понедельник, 12 июля. Путин продолжает активно продвигать тезис, что россияне и украинцы якобы "являются одним народом", критикует украинскую власть и Запад, якобы создавших проект "АнтиРоссия", поднимает территориальный вопрос.

Социолог, эксперт по коммуникациям, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий") Дмитрий Громаков высказал "Телеграфу" мнение, что Путин этой статьей оправдывает российскую агрессию и открыто угрожает Украине.

"Статья Путина – это образчик манипуляции историческими фактами. Попытка оправдать историческими, культурологическими, политическими и прочими реалиями прошлого ошибки и агрессию России сегодня, – уверен Дмитрий Громаков. – Проект "Анти-Россия" – чистая придумка российской пропаганды, суть которой – пояснить агрессию российского руководства против суверенитета Украины и права украинского народа определять союзников и противников, исходя из своих стратегических интересов и сегодняшних реалий".

По мнению эксперта, Путин и Кремль прекрасно осознают, что Россия сегодня – это уже даже не вчерашний день цивилизации, а резервация вымирающих социально-политических и идеологических концептов позапрошлого века. Резервация, хватающаяся за любые возможности продлить свое существование. Использующая все доступные инструменты для демонстрации своей жизнеспособности и влияния.

"Именно отсюда идут все эти отсылки к "квазигосударственности" Украины и якобы тщетности любых попыток нашей страны обрести субъектность и собственный суверенитет. Отсюда же – разглагольствования о "военном перевороте" 2014 года. А также разделение власти и "общества" - с претензией кремлевского карлика на выразителя воли "украинского народа". Отсюда и исторические аллюзии про Богдана Хмельницкого, судьбу УНР и роль СССР в территориальных приобретениях Украины. В принципе, эта статья – неприкрытый шантаж украинского правящего режима и угроза применения силы в случае сопротивления воле Кремля", – считает Дмитрий Громаков.

Он уверен, что укрепление украинской армии, мобилизационной готовности народа противостоять российской агрессии, пугают Москву, заставляют Путина повышать ставки.

"Путин уже не просто угрожает, а прямо говорит о риске утраты государственности и суверенитета Украины в результате военной агрессии РФ, – подчеркивает эксперт. – Для россиян это – логическое идеологическое обоснование полномасштабного военного вторжения в Украину. Вопрос в том, чем на эту угрозу ответит народ Украины?"

Ранее политолог Андрей Окара проанализировал для "Телеграфа" месседжи, заложенные Кремлем в новой статье Путина.

Также руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего добивается Кремль заявлениями о русских и украинцах как об "одном народе" - и как на это следует реагировать Украине.