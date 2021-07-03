У Путина заговорили о намерении "укрепить братские связи" с украинцами и беларусами

Российский президент Владимир Путин 3 июля утвердил стратегию национальной безопасности, которой предусмотрено "укрепление братских связей" с украинцами и беларусами.

Соответствующий документ был обнародован на сайте Правовой информации РФ.

Это "укрепление братских связей" необходимо России для достижения целей во внешней политике. При этом не указывается, каким образом эти "братские связи" Кремль намерен укреплять.

Однако в документе есть пункт об усилении роли российского языка, как "языка международного общения", а также пункт о поддержке проживающих за границей российских граждан в "сохранении их общерусской культурной идентичности".

Как сообщалось ранее, Путин 30 июня во время "Прямой линии" заявил о "внешнем управлении" Украины, а также, что украинцы и россияне "один народ".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил, что это не так, а делать такие заявления на фоне продолжающегося конфликта на Донбассе невозможно.