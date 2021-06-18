В СНБО назвали число российских паспортов в ОРДЛО

Россия раздала жителям временно оккупированных территорий на Донбассе около 630 тысяч своих паспортов.

Такие данные привел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов после заседания СНБО в пятницу.

"630 тыс. паспортов, Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия", - сказал он.

По его словам, это является поводом для начала переговоров о том, что далее с этим делать.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что проводить выборы на оккупированных территориях, как того хочет Россия, при таком количестве ее паспортов "было бы странно".

Как сообщалось ранее, во время заседания СНБО в пятницу, 18 июня, было принято решение ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса.

Сам Фукс заявил, что после этого пойдет в суд, чтобы защитить свою репутацию.