Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте

Президент России Владимир Путин обнародовал большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян".

Статья обнародована на сайте Кремля и переведена на украинский язык.

Свои размышления Путин начал с тезиса о том, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом", а затем ссылается на общую историю славянских племен.

Он написал, что напряжение, которое существует между жителями двух стран, он воспринимает, как "большую совместную беду, как трагедию". А причинами тому называет не оккупацию Крыма и Донбасса, а "целенаправленную работу тех сил, которые всегда стремились подорвать наше единство".

Путин говорит, что и россияне, и беларусы, и украинцы являются наследниками Руси, которые ранее "были объединены общим языком, хозяйственными связями и правлением династии князей Рюриковичей".

Тем не менее, современную Украину он называет "детищем советской эпохи".

"Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной мере она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - написал Путин.

Он заявил, что большевики нарезали границы произвольным образом и делали "щедрые территориальные подарки"

"Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - написал Путин.

Далее в тексте он размышляет о якобы создании странами Запада проекта "антиРоссия", целью которого, по мнению Кремля, является внесение раздора между "братскими народами".

Коснулся он и проблемы Донбасса, указав, что решить ее Украина сможет путем прямых переговоров с т.н. "ЛДНР". Ответственность за начало конфликта он традиционно возложил на Киев, обвинив власти Украины в "госперевороте и начале гражданской войны". Тем самым он вновь повторил позицию российской пропаганды.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего добивается Кремль подобными заявлениями и как на это следует реагировать Украине.