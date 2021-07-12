Скачать
Понедельник, 12.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте
Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины
Партия Майи Санду побеждает на выборах в Молдове: почему это важно для Украины

Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте

Путин написал статью на украинском языке и разместил ее на сайте Кремля: о чем идет речь в тексте
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин обнародовал большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". 

Статья обнародована на сайте Кремля и переведена на украинский язык. 

Свои размышления Путин начал с тезиса о том, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом", а затем ссылается на общую историю славянских племен. 

Он написал, что напряжение, которое существует между жителями двух стран, он воспринимает, как "большую совместную беду, как трагедию". А причинами тому называет не оккупацию Крыма и Донбасса, а "целенаправленную работу тех сил, которые всегда стремились подорвать наше единство". 

Путин говорит, что и россияне, и беларусы, и украинцы являются наследниками Руси, которые ранее "были объединены общим языком, хозяйственными связями и правлением династии князей Рюриковичей". 

Тем не менее, современную Украину он называет "детищем советской эпохи". 

"Современная Украина - целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной мере она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", - написал Путин. 

Он заявил, что большевики нарезали границы произвольным образом и делали "щедрые территориальные подарки"

"Очевидно одно: Россия фактически была ограблена", - написал Путин. 

Далее в тексте он размышляет о якобы создании странами Запада проекта "антиРоссия", целью которого, по мнению Кремля, является внесение раздора между "братскими народами". 

Коснулся он и проблемы Донбасса, указав, что решить ее Украина сможет путем прямых переговоров с т.н. "ЛДНР". Ответственность за начало конфликта он традиционно возложил на Киев, обвинив власти Украины в "госперевороте и начале гражданской войны". Тем самым он вновь повторил позицию российской пропаганды.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего добивается Кремль подобными заявлениями и как на это следует реагировать Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с праздником Петра и Павла 2021: красивые открытки и картинки
02 Ксения Мишина показала, как выглядел Александр Эллерт в молодости: "Да что вы знаете о моде"
03 Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
04 Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
05 Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между &quot;Львовом&quot; и &quot;Мариуполем&quot;
Новый сезон УПЛ стартует 23 июля с матча между "Львовом" и "Мариуполем"
У Лукашенко дали заднюю по поводу &quot;закрытия границы&quot; с Украиной
У Лукашенко дали заднюю по поводу "закрытия границы" с Украиной
Суд арестовал генерала Павловского и назначил &quot;космический&quot; залог: подробности
Суд арестовал генерала Павловского и назначил "космический" залог: подробности
Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
Иван Дорн засветился на Каннском кинофестивале, представляя российский фильм (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь