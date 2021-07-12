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Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ
Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ

Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ

Путин анонсировал второе разделение Украины? Подводные камни странной статьи президента РФ
20:53 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин обнародовал в понедельник, 12 июля, большую статью, в которой рассуждает об "историческом единстве украинцев и россиян". Статья опубликована на сайте Кремля и переведена на украинский язык. Путин продвигает тезис, что якобы "россияне и украинцы являются одним народом" и размышляет о якобы создании странами Запада проекта "антиРоссия".

Политолог Андрей Окара проанализировал для "Телеграфа" меседжи, заложенные Кремлем в этой статье.

"Появление этого текста – квинтэссенция официальных российских взглядов на Украину. То, что ранее было разрозненно, а порой и противоречиво – теперь собрано вместе. Полно, подробно, исчерпывающе, – отмечает политолог. – Чувствуется, что за текстом стоит сам Путин. Видны его обороты, стилистка, оценки. Но при этом текст наверняка готовился с помощниками-консультантами, которые дали широкий материал".

Но есть и некие фактические ошибки, подчеркивает Андрей Окара. В том числе касательно года издания Эмского указа (акта). В путинской статье указан 1872 год, тогда как Александр Второй подписал этот акт о запрете украинского языка в 1876-м. Есть некие стереотипы и непонимания по поводу Литовского княжества.

"В целом же данный текст – веха в логическом оформлении идеологии нынешнего политического режима РФ, – уверен эксперт. – Своеобразный манифест, что идеологией современной РФ является восстановление "Исторической России". Не СССР, как многие считают. Не Российской Империи. А именно "Исторической России", куда, по мнению Кремля, входят современные Россия, Украина, Беларусь и, возможно, северный Казахстан".

Андрей Окара о статье Путина

Интересным нюансом Андрей Окара считает, что текст написан от лица президента РФ, но везде пропущено местоимение "я". Будто написан он не от имени Путина как гражданина и частного лица, а от имени государства.

"Можно ли считать это текст объявлением войны Украине? Или объявлением о территориальных претензиях к Украине? Давайте поразмышляем. С одной стороны, говорится о том, что мы один народ, братья. Есть некий дружеский тон. С другой – Путин акцентирует, что многие республики вышли из Союза с теми территориями, которых у них не было до вступления туда. С "подарками" от русского народа. Такие фразы могут рассматриваться именно как выдвижение территориальных претензий. И чуть ли не как объявление войны, – уверен политолог. – Тема Украины рассматривается как – жить или не жить Российскому Государству. И основой месседж – "без Украины ему не жить". Думаю, что многие читатели этого текста поймут его как сигнал ко второму разделу Украины. Если за первый брать 2014 год – Крым, Севастополь и Донбасс".

По мнению политолога, из того исторического набора вещей, которые приводит Путин, не было, наверное, ни одного, который не был бы ранее озвучен российской пропагандой.

"Воспроизводится характерный для идеологии "Исторической России" набор представлений о том, что Украину чуть ли не придумали враги, чтобы уничтожить Российское Государство. Думаю, мы увидим вскоре – набор это сентенций или старт второго раздела Украины. После выхода статья фактические действия по второму разделу Украины становятся более реальными, чем ранее", – предупреждает Андрей Окара.

Как сообщалось ранее, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко рассказал "Телеграфу", чего добивается Кремль заявлениями о русских и украинцах как об "одном народе" - и как на это следует реагировать Украине.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Кремль, РФ, Владимир Путин, агрессия РФ.
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