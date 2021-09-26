В Кремле опять обвинили Украину в срыве встречи Зеленского и Путина: что придумали на этот раз

В России вновь заявили, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но есть нюансы.

В России нашли оправдание тому, почему до сих пор не произошла встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как заявил спикер российского лидера Дмитрий Песков в эфире на канале "Россия 1", все дело в "Минских соглашениях".

Он говорит, что Путин к встрече был "готов еще вчера", однако процесс урегулирования ситуации на Донбассе "зашел в тупик".

При этом в Кремле традиционно обвиняют Украину. Якобы именно Киев не хочет выполнять договоренности, достигнутые в процессе переговоров в форматах ТКГ и "норманди".

Что касается переговоров в "нормандской четверки", то и там ситуация, по словам Пескова, находится в тупике, даже несмотря на попытки министров стран-участниц реактивировать процесс.

Спикер Путина вновь озвучил позицию Кремля относительно конфликта на Донбассе, назвав его "внутриукраинским", но добавил, что предпринимаются попытки "повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта является Украина и РФ".

Также он предложил дождаться результатов выборов в Германии и узнать позицию нового канцлера по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, у Зеленского ранее тоже называли причину, по которой не произошла встреча президентов. В Украине отмечают, что это происходит из-за нежелания Кремля вносить в повестку дня вопрос деоккупации Крыма.