Укр

В Кремле опять обвинили Украину в срыве встречи Зеленского и Путина: что придумали на этот раз

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Дмитрий Песков Новость обновлена 26 сентября 2021, 18:07
Дмитрий Песков

В России вновь заявили, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но есть нюансы.

В России нашли оправдание тому, почему до сих пор не произошла встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как заявил спикер российского лидера Дмитрий Песков в эфире на канале "Россия 1", все дело в "Минских соглашениях".

Он говорит, что Путин к встрече был "готов еще вчера", однако процесс урегулирования ситуации на Донбассе "зашел в тупик".

При этом в Кремле традиционно обвиняют Украину. Якобы именно Киев не хочет выполнять договоренности, достигнутые в процессе переговоров в форматах ТКГ и "норманди".

Что касается переговоров в "нормандской четверки", то и там ситуация, по словам Пескова, находится в тупике, даже несмотря на попытки министров стран-участниц реактивировать процесс.

Спикер Путина вновь озвучил позицию Кремля относительно конфликта на Донбассе, назвав его "внутриукраинским", но добавил, что предпринимаются попытки "повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта является Украина и РФ".

Также он предложил дождаться результатов выборов в Германии и узнать позицию нового канцлера по этому вопросу.

Как сообщалось ранее, у Зеленского ранее тоже называли причину, по которой не произошла встреча президентов. В Украине отмечают, что это происходит из-за нежелания Кремля вносить в повестку дня вопрос деоккупации Крыма.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Донбасс #Дмитрий Песков #Минские соглашения
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