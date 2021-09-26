У Кремлі знову звинуватили Україну в зриві зустрічі Зеленського і Путіна: що придумали на цей раз
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У Росії знову заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але є нюанси.
У Росії знайшли виправдання тому, чому дотепер не відбулася зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Як заявив спікер російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі на каналі "Росія 1", вся справа в "Мінських угодах".
Він каже, що Путін до зустрічі був "готовий ще вчора", проте процес врегулювання ситуації на Донбасі "зайшов в глухий кут".
При цьому в Кремлі традиційно звинувачують Україну. Нібито саме Київ не хоче виконувати домовленості, досягнуті в процесі переговорів у форматах ТКГ і "норманді".
Що стосується переговорів "нормандської четвірки", то і там ситуація, за словами Пєскова, знаходиться в глухому куті, навіть попри спроб міністрів країн-учасниць реактивувати процес.
Спікер Путіна знову озвучив позицію Кремля щодо конфлікту на Донбасі, назвавши його "внутрішньоукраїнським", але додав, що робляться спроби "повернути справу таким чином, що сторонами конфлікту є Україна і РФ".
Також він запропонував дочекатися результатів виборів в Німеччині й дізнатися позицію нового канцлера з цього питання.
Як повідомлялося раніше, у Зеленського раніше теж називали причину, по якій не відбулася зустріч президентів. В Україні відзначають, що це відбувається через небажання Кремля вносити до порядку денного питання деокупацію Криму.
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