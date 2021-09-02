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Пєсков розкрив причину, з якої Путін не хоче зустрічатися із Зеленським особисто

Автор
О. Волкова
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Автор
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Путін не хоче обговорювати з Зеленським гучне питання Новина оновлена 02 вересня 2021, 14:28
Путін не хоче обговорювати з Зеленським гучне питання

Пєсков вважає неможливою зустріч президентів України і Росії в 2021 році і пояснив чому

Поки президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в США на запрошення американського лідера Джо Байдена, в РФ заговорили про можливість його зустрічі з Володимиром Путіним.

На питання, чи можуть лідери України та РФ зустрітися найближчим часом, відповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, жодна зі сторін не відкидає можливість зустрічі, проте Україна і РФ не можуть узгодити порядок переговорів.

"У плані підготовки поки є істотні проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорювати", — сказав Пєсков.

Так, росіян бентежить те, що Зеленський хоче обговорити з Путіним анексію Криму. За словами Пєскова, президент РФ говорити про це не готовий: мовляв, в питанні нібито "немає субстанції для обговорення". Тому прес-секретар російського політика вважає, що Зеленський і Путін в 2021 році навряд чи зустрінуться особисто.

Нагадаємо, окупація Російською Федерацією Криму і війна на Донбасі — за своєю суттю парадоксальна історія. Адже в першому випадку Україна не захистила свого, а в другому — дала відсіч окупантові. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма.

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