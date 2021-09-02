Зеленский приехал к Байдену в позиции проигравшего, хотя имел хороший козырь - генерал

Украина могла бы говорить со Штатами на равных, но выступила просящим партнером

Визит президента Украины Владимира Зеленского с делегацией в США прошел свой пик. Им стала встреча Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом 1 сентября в Вашингтоне.

По ее итогам появилось большое общее заявление о сотрудничестве США и Украины, в том числе в ракурсе противостояния российской агрессии.

Результаты встречи оценил для "Телеграфа" генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Определенной победой генерал считает сам факт визита.

"Он долгое время перемещался по датам из-за различных ситуаций, в том числе связанной с Афганистаном. Была угроза, что визит и вовсе не состоится. И была позиция, что он не так важен для США, как для Украины. Так что сам факт визита и появление по его итогам совместного заявления – позитивный стратегический сигнал для украино-американских отношений", – подчеркивает Николай Маломуж.

А вот к конкретному наполнению визита, к его содержательной части, у генерала есть вопросы.

"Все пункты и программы, которые изложены в пяти разделах обнародованного соглашения, носят больше декларативный характер. Не имеют динамики эффективного развития на уровне реальных юридических договоров и практических проектов и программ. Это понижает статус, значимость визита. Не видно путей достижения заявленных целей, – поясняет генерал. – Я имею практику визитов в более 100 стран, в том числе в составе делегаций высшего уровня. Всегда готовятся по каждой теме – оборона и безопасность – соответствующие документы, где конкретно расписаны направления сотрудничества, договора, которые их подкрепляют (к примеру, в ракетной, танковой, радиотехнической сфере и так далее). Конкретные соглашения, которые определяют объемы, сроки, направления, экономику, которая применяется. Нужна конкретика. Юридические гарантии. А сейчас мы видим больше меморандумы, декларации, обещания".

Критикует Николай Маломуж и позицию просящего, которую заняла украинская власть по отношению к американской.

"Президент Украины, обозначая приоритеты и интересы сотрудничества с США, высказывал, как правило, просьбы. Помогите по Крыму, по Донбассу, в сфере борьбы с коррупцией, в каких-то экономических моментах и так далее. На межгосударственном уровне это позиция старшего и младшего партнера. И мы тут в позиции проигравшего, – отмечает генерал. – Не согласовываем те или иные позиции на уровни равноправных и взаимовыгодных отношений, когда выглядим достойно. Это возможно лишь если мы знаем глубинно интересы США, их приоритет в конкретных отраслях, в важных направлениях сотрудничества. И готовим некие совместные решения. Что в итоге выливается не в декларации, а в межгосударственные соглашения. А этого не было. И важные, ключевые моменты – экономические, технологические, оборонные – не получили импульса эффективных практических программ действий".

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Негативом Николай Маломуж считает и то, что в ракурсе ситуации в Афганистане, актуализации борьбы с международным терроризмом, Украина, имеющая колоссальные опыт, не использовала эти выигрышные для себя темы во время переговоров в США.

"Проблема и с экономическими подходами. Следовало не просто согласовывать кредиты с американским банком, а предлагать совместные украино-американские проекты. В том числе преображение Украины в форпост на Востоке Европы, создание эффективных условий для развития нашей экономики, обороны, усиление работы в ракурсе совместных технологий (космос, аграрный сектор, оборонный сектор). Такое соглашение стало бы базовой – взаимовыгодной – доминантой для развития наших отношений. И связывало бы США с Украиной не просто обещаниями, а конкретными интересами и юридическими обязательствами. К сожалению, эти рекомендации, в том числе данные мной и другими экспертами, учтены не были. А потому негативный осадок от этого визита", – констатирует генерал.

Он также обращает внимание, что сам Зеленский признал: далеко не всё было безоблачно во время переговоров в Белом доме.

"То есть, где-то в режиме тет-а-тет явно поднимались вопросы коррупции в Украине, борьбы с олигархами, эффективности реформ. То, что у нас декларируется, но не делается. Хоть американцы выделили на это немалые деньги, – отмечает Николай Маломуж. – С другой стороны, меня тревожит, что задекларировано непосредственное участие представителей США в формировании антикоррупционных и судебных органов Украины, осуществление за ними контроля. Нельзя под эгидой США реформировать наши спецслужбы, включая СБУ. Ни одна страна не дает даже большому партнеру подобных рычагов влияния".

По мнению генерала, какие-то консультации могли бы быть, но давать такие возможности иностранцам – принципиально неверно.

"Это указывает на ограничение нашего суверенитета, – поясняет Николай Маломуж. – То же самое касается позиции по набсоветам. Мы фактически отдаем на откуп иностранным партнерам ряд отраслей. Все эти позиции противоречат логике суверенного государства, Конституции, национальной гордости. Мы должны быть независимыми, перенимать у партнеров опыт, подходящий к нашим реалиям. Но не становиться контролируемыми со стороны, не выступать с позиции слабого партнера, который якобы не умеет сам вырабатывать стратегии и не имеет (что не соответствует истине) кадрового потенциала. А ведь всё это заложено в опубликованном совместном заявлении по итогам встречи. Это неправильный политический подход, неуважение к своему государству".

Как сообщает "Телеграф", украинские эксперты остались не в восторге от итогов встречи президентов и считают ее скорее провалом, чем успехом.

Генерал Василий Богдан высказал "Телеграфу" мнение, что США ждут, когда в Украине закончится эпоха Коломойского.