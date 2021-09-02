Укр

Песков раскрыл причину, по которой Путин не хочет встречаться с Зеленским лично

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Путин не хочет обсуждать с Зеленским нашумевший вопрос Новость обновлена 02 сентября 2021, 14:28
Путин не хочет обсуждать с Зеленским нашумевший вопрос

Песков считает невозможной встречу президентов Украины и России в 2021 году и объяснил почему

Пока президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США по приглашению американского лидера Джо Байдена, в РФ заговорили о возможности его встречи с Владимиром Путиным. 

На вопрос, могут ли лидеры Украины и РФ встретиться в ближайшее время, ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, ни одна из сторон не отвергает возможность встречи, однако Украина и РФ не могут согласовать повестку переговоров. 

"В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать", — сказал Песков.

Так, россиян смущает то, что Зеленский хочет обсудить с Путиным аннексию Крыма. По словам Пескова, президент РФ говорить об этом не готов: мол, в вопросе якобы "нет субстанции для обсуждения". Поэтому пресс-секретарь российского политика считает, что Зеленский и Путин в 2021 году вряд ли встретятся лично.

Напомним, оккупация Российской Федерацией Крыма и война на Донбассе — по своей сути парадоксальная история. Ведь в первом случае Украина не защитила своего, а во втором — дала отпор оккупанту. Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма.

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