У Зеленського пояснили, що заважає зустрічі президентів України і РФ

Президенти не можуть узгодити теми можливої зустрічі.

Особисті переговори глав України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна не відбудуться без внесення до порядку денного питання окупованих територій, в тому числі й Криму.

Таку заяву зробив спікер глави держави Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "ДОМ".

Він нагадав, що Москва готова провести зустріч президентів, але категорично відмовляється говорити про Крим.

Никифоров каже, що тема окупованих територій на сьогодні є найбільш важливим питанням відносин між двома країнами, а тому без цього обговорення зустріч буде позбавлена будь-якого сенсу.

Разом з тим він підкреслив, що президент України готовий провести переговори з російським колегою на будь-який нейтральній території,

Таким чином, говорить Нікіфоров, доля цієї зустрічі за великим рахунком залежить від рішення Росії про внесення теми Криму і Донбасу до порядку, чого Кремль в цей час не бажає.

Нагадаємо, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявляв, що переговори глав України та Росії швидше за все у 2021 році не відбудуться, оскільки сторони не можуть узгодити теми для обговорення.