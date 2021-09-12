Рус

У Зеленського пояснили, що заважає зустрічі президентів України і РФ

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Зеленський і Путін Новина оновлена 12 вересня 2021, 17:26
Зеленський і Путін

Президенти не можуть узгодити теми можливої зустрічі.

Особисті переговори глав України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна не відбудуться без внесення до порядку денного питання окупованих територій, в тому числі й Криму.

Таку заяву зробив спікер глави держави Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "ДОМ".

Він нагадав, що Москва готова провести зустріч президентів, але категорично відмовляється говорити про Крим.

Никифоров каже, що тема окупованих територій на сьогодні є найбільш важливим питанням відносин між двома країнами, а тому без цього обговорення зустріч буде позбавлена будь-якого сенсу.

Разом з тим він підкреслив, що президент України готовий провести переговори з російським колегою на будь-який нейтральній території,

Таким чином, говорить Нікіфоров, доля цієї зустрічі за великим рахунком залежить від рішення Росії про внесення теми Криму і Донбасу до порядку, чого Кремль в цей час не бажає.

Нагадаємо, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявляв, що переговори глав України та Росії швидше за все у 2021 році не відбудуться, оскільки сторони не можуть узгодити теми для обговорення.

Суддя Печерського районного суду м. Києва Віталій Писанець
Київ
Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця: перші подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Суддя Печерського районного суду м. Києва Віталій Писанець
Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця: перші подробиці
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас
"За рівнем застосування інновацій конфлікт на Донбасі багаторазово перевищує Сирію або Ірак", — Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Українська бронетехніка"
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство
Дата публікації
Категорія
Пропагандистський молитвослов УПЦ МП
"Православний талібан": в церквах УПЦ МП продають книги з молитвами "за Росію" - фотофакт