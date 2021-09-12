Укр

У Зеленского объяснили, что мешает встрече президентов Украины и РФ

Автор
Г. Лубенец
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Зеленский и Путин Новость обновлена 12 сентября 2021, 17:26
Зеленский и Путин

Президенты не могут согласовать темы возможной встречи.

Личные переговоры глав Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоятся без внесения в повестку дня вопроса оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Такое заявление сделал спикер главы государства Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

Он напомнил, что Москва готова провести встречу президентов, но категорически отказывается говорить о Крыме.

Никифоров говорит, что тема оккупированных территорий на сегодняшний день является наиболее важным вопросом отношений между двумя странами, а потому без этого обсуждения встреча будет лишена всякого смысла.

Вместе с тем он подчеркнул, что президент Украины готов провести переговоры с российским коллегой на любой нейтральной территории,

Таким образом, говорит Никифоров, судьба данной встречи по большему счету зависит от решения России о внесении темы Крыма и Донбасса в повестку, чего Кремль в настоящее время не желает.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что переговоры глав Украины и России скорее всего в 2021 году не состоятся, поскольку стороны не могут согласовать темы для обсуждения.

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