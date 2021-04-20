Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором коснулся темы наращивания числа российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму.

Соответствующие кадры выложены у него в Фейсбук.

"Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но в то же время создает все предпосылки для эскалации", - сказал Зеленский отметив, что то, что Россия называет "военными учениями", остальные страны мира называют "шантажом".

Он отметил, что Украина войны не хочет, а такое поведение России вовсе не значит, что эскалация неизбежна.

Вместе с тем он обратился к "нашему северному соседу" на российском языке.

"Однажды президент России сказал, что "если драка неизбежна, то надо бить первым". Однако сегодня каждый мировой лидер понимает, что драка не может быть неизбежна, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то "защитить" нападая. И что невозможно "освободить кого-то" захватив. И что невозможно привезти мир на танке людям, которые не понимают, от кого их пытаются "защитить" постоянно", - сказал он.

Зеленский добавил, что на прошедшем заседании советников глав стран "нормандского формата" обсуждалось возвращение к режиму полного прекращения огня, но совместное заявление не поддержала лишь одна сторона - российская.

"Прозвучало предложение встретится на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию... господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым не только сухопутные войска, но и истребители, вертолеты и беспилотники.

По данным главы МИД Дмитрия Кулебы, на границах с Украиной количество российских солдат приближается к 120 тысячам, и Россия не намерена на этом останавливаться.