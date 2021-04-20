"Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)

Российских военных близ границы с Украиной становится все больше. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, количество российских солдат приближается к 120 тысячам, и Россия не намерена на этом останавливаться.

"Российские войска продолжают прибывать к нашим границам на северо-востоке, востоке и юге. Примерно через неделю, как ожидается, численность объединенной группировки войск превысит 120 тысяч военнослужащих", — заявил Кулеба, призывая западные страны ввести санкции, чтобы повлиять на страну-агрессора.

Кулеба убежден, что если Москва сделает еще один шаг к войне, это приведет к катастрофическим последствиям для России, международной изоляции и болезненным экономическим санкциям.

Напомним, ранее командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев рассказывал о том, что наращивание вражеского контингента продолжается. К границе, по его словам, прибыли дополнительные батальоны тактической группы, их сейчас 47, а общая численность достигает 103 200 человек.