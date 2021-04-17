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Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы

Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф

На фоне масштабной переброски российской техники и военного контингента к границам Украины, на данный момент в приграничных районах находятся 47 батальонов РФ, еще около 10 батальонов еще стягиваются.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По его словам, наращивание вражеского контингента продолжается.

"Сейчас прибыли дополнительные батальоны тактической группы, их сейчас 47 и общая численность достигает 103 200 человек", – сказал Наев.

По его словам, ранее в 2015-2016 годах вокруг Украины, в том числе и в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, дислоцировались 28 батальонов тактических групп (88 900 человек).

Кроме того, как уточнил Наев, сейчас ожидается подкрепление в составе около 9-10 батальонов тактических групп, их общая численность достигнет 110 тысяч вооруженных сил РФ.

Смотреть с 1:20:00

Как сообщал "Телеграф", ранее  стало известно, что в оккупированном Донецке боевики группировки "ДНР" распорядились подготовиться к возможной эскалации боевых действий. По этой причине окна местной "администрации" и не только начали закладывать мешками с песком.

В связи с постоянными угрозами вторжения со стороны России, Украина усилила охрану границы.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,725

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Донбасс, Видео, Российские войска, Война на Донбассе, Сергей Наев.
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