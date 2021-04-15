Нагнетают обстановку: в сеть попали фото и видео, как боевики готовятся к войне в Донецке

В оккупированном Донецке боевики группировки "ДНР" распорядились подготовиться к возможной эскалации боевых действий. По этой причине окна местной "администрации" и не только начали закладывать мешками с песком.

Об этом можно судить по фото и видео, опубликованным в Telegram.

В подписях к кадрам подобные действия боевиков назвали не иначе как нагнетанием обстановки.

На опубликованном ролике видно, как у здания местной "администрации" стоит грузовик, набитый мешками с песком. Видно, что коммунальщики с оранжевыми жилетками выгружают эти мешки, примеряя в одно из рядом встроенных окон.

Как сообщал "Телеграф", ранее показали фото, как выглядит дворец "Юность" в Донецке.

Также в сети недавно показали, как спустя семь лет оккупации выглядит Донецкая железнодорожная станция.

Не лучшие свои дни видит и знаменитый стадион "Донбасс-Арена".