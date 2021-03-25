Все в ржавчине и запустении: как выглядит донецкий вокзал спустя почти семь лет оккупации

Печальные последствия оккупации одного из самых богатых городов Украины в очередной раз продемонстрировали в сети. Фото Донецкой железнодорожной станции лишний раз напоминают о последствиях прихода "русского мира".

Фотографии, опубликовал на своем канале в Telegram донецкий блогер, пишущий под ником donetchanyn.

На фото можно наблюдать запущенные здания не работающей структуры. Все покрыто ржавчиной. Ассоциации возникают с фотографиями из Чернобыльской зоны.

В комментариях люди также поделились впечатлениями от увиденного. "Мог бы сказать "красиво", но учитывая, что это не просто рядовая заброшка, а ещё недавнее место, уничтоженное боевиками", "Печальное зрелище... я отсюда в 14 году уезжала... на последнем поезде", "Зато ни одного солдата НАТО не видать".

Напомним, в сети показали, как за семь лет оккупации изменился донецкий футбольный стадион "Донбасс-Арена", ранее принимавшая матчи Лиги Чемпионов и ЧЕ-2012. Сейчас она полностью пришла в упадок. В целом этого и следовало ожидать.