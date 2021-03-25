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Все в ржавчине и запустении: как выглядит донецкий вокзал спустя почти семь лет оккупации

Все в ржавчине и запустении: как выглядит донецкий вокзал спустя почти семь лет оккупации
00:34 Сегодня Телеграф

Печальные последствия оккупации одного из самых богатых городов Украины в очередной раз продемонстрировали в сети. Фото Донецкой железнодорожной станции лишний раз напоминают о последствиях прихода "русского мира".

Фотографии, опубликовал на своем канале в Telegram донецкий блогер, пишущий под ником donetchanyn.

На фото можно наблюдать запущенные здания не работающей структуры. Все покрыто ржавчиной. Ассоциации возникают с фотографиями из Чернобыльской зоны.

фото

В комментариях люди также поделились впечатлениями от увиденного. "Мог бы сказать "красиво", но учитывая, что это не просто рядовая заброшка, а ещё недавнее место, уничтоженное боевиками", "Печальное зрелище... я отсюда в 14 году уезжала... на последнем поезде", "Зато ни одного солдата НАТО не видать".

комментарии

Напомним, в сети показали, как за семь лет оккупации изменился донецкий футбольный стадион  "Донбасс-Арена", ранее принимавшая матчи Лиги Чемпионов и ЧЕ-2012. Сейчас она полностью  пришла в упадок. В целом этого и следовало ожидать.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Донецк, Разруха, Русский мир, Оккупация, ДНР, Донецкая железнодорожная станция.
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