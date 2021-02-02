Как изменилась "Донбасс Арена" после прихода "русского мира" в Донецк: в сети сравнили фото

За почти семь лет оккупации "русским миром" "Донбасс-Арена", ранее принимавшая матчи Лиги Чемпионов и ЧЕ-2012 в настоящее время пришла в упадок.

Об этом сообщил пользователь Твиттер под псевдонимом "Մιtαuskαs", обнародовавший соответствующее фото сравнения в сети.

"Спасибо российским освободителям за то, что спасли Донецк от фашистского футбола. Спасибо местным ватникам, блокировавшим украинские войска и так мудро кричавшим "Путин, введи!"", - так он прокомментировал данные фото.

Принимавшая матчи Лиги Чемпионов и ЧЕ-2012 "Донбасс-Арена" при злых бендерах (фото 1,2) и сейчас. Спасибо российским освободителям за то, что спасли Донецк от фашистского футбола. Спасибо местным ватникам, блокировавшим украинские войска и так мудро кричавшим "Путин, введи!" pic.twitter.com/WlGnXRb9iL — Մιtαuskαs (@A_Vit_) February 1, 2021

В свою очередь пользователи сети не оставили без внимания эти фото сравнения.

Стоит напомнить, что ранее 27 января стало известно, что в сеть попали уникальные фотографии незаконной тюрьмы оккупантов "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке.