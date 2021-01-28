Пыточная тюрьма "Изоляция" в оккупированном Донецке: что известно о причастных

27 января стало известно, что в сеть попали уникальные фотографии незаконной тюрьмы оккупантов "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Оккупационная власть в этом концлагере удерживает украинских пленных. Известно, что "Изоляции" обращаются с людьми с особой жестокостью, подвергая их пыткам и издевательствам.

В Офисе генпрокурора сообщили, что правоохранителям известно о полусотне человек, которые причастны к преступлениям в подпольной российской тюрьме "Изоляция"

Но пока лишь пятеро являются подозреваемыми, передает издание Донбасс.Реалии.

"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу", - сообщил начальник управления департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Андрей Лещенко.

Также Лещенко подчеркнул, что в международных судах иной подход к доказательству события преступления. По его словам, там есть понятие "форма командной ответственности", которого нет в национальном законодательстве.

"Что это значит? Если есть человек, который знает или узнал потом, что в отношении пленного или гражданского происходили какие-то военные действия, но не прекратил это или не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, этот человек считается соисполнителем. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, изнасилований или убийств, но знали о том, что такие события происходят на территории, находящейся под их контролем или их ответственностью", – пояснил прокурор.

Напомним, как сообщалось, российская пропагандистка Маргарита Симоньян 27 января незаконно приехала в подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк, чтобы посетить "форум" оккупантов.