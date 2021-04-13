Реконструкция пошла не так: в сети показали, как выглядит дворец "Юность" в оккупированном Донецке

В сети показали, как выглядит дворец "Юность" в Донецке.

Соответствующие фото показал местный блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

О реконструкции здания дворца местные "власти" заговорили еще в конце 2019 года, тогда было заявлено о формировании "оргкомитета", который должен был осуществить комплекс мероприятий по реконструкции "Юности".

А в октябре 2020 года в т.н. "Минстрое ДНР" даже показали несколько эскизов. После этого на воплощение их в жизнь было выделено 18 миллионов рублей (6,6 млн. гривен).

Впрочем, как видно на обнародованных блогером кадрах, с тех пор дело с мертвой точки не двинулось.

Как сообщалось ранее, в сети недавно показали, как спустя семь лет оккупации выглядит Донецкая железнодорожная станция.

Не лучшие свои дни видит и знаменитый стадион "Донбасс-Арена".