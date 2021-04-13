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Реконструкция пошла не так: в сети показали, как выглядит дворец "Юность" в оккупированном Донецке

Реконструкция пошла не так: в сети показали, как выглядит дворец "Юность" в оккупированном Донецке
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф

В сети показали, как выглядит дворец "Юность" в Донецке. 

Соответствующие фото показал местный блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

О реконструкции здания дворца местные "власти" заговорили еще в конце 2019 года, тогда было заявлено о формировании "оргкомитета", который должен был осуществить комплекс мероприятий по реконструкции "Юности". 

А в октябре 2020 года в т.н. "Минстрое ДНР" даже показали несколько эскизов. После этого на воплощение их в жизнь было выделено 18 миллионов рублей (6,6 млн. гривен). 

Впрочем, как видно на обнародованных блогером кадрах, с тех пор дело с мертвой точки не двинулось. 

Как сообщалось ранее, в сети недавно показали, как спустя семь лет оккупации выглядит Донецкая железнодорожная станция.

Не лучшие свои дни видит и знаменитый стадион "Донбасс-Арена".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

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Донецк, ОРДЛО.
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