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Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны

Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
20:10 Сегодня Телеграф

В случае полномасштабной войны против Украины, все закончится страшным поражением и трагедией России.

Об этом рассказал в своем YouTube-канале журналист Александр Невзоров.

"К Вьетнамскому, Афганскому, Чеченскому бедная Россия отрастит еще один горб позора. Почему при вроде бы таком неравенстве сил, победа будет за Украиной? Потому что есть два варианта и оба они смертельны. В одном случае огромный злобный кровавый монстр затоптал маленькую гордую беззащитную соседку, во втором случае - маленькая гордая беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра", - спрогнозировал он.

В любом случае, по словам Невзорова, это противостояние аукнется России "ливнем цинковых гробов".

"Этих цыплят в камуфляже отчаянно злые опытные и дико мотивированные батальоны Яроша передушат тысяч пять за первую неделю. На Россию обрушится ливень из цинковых гробов. Ни один солдат, ни один офицер не будут иметь ни малейшего понятия, за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюет", - уверен журналист.

Также Невзоров предположил тот факт, что "увидев российскую армию в деле, японцы сразу вспомнят про Курилы, немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова — про Приднестровье, и так далее".

Как сообщал "Телеграф", ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, решится ли Путин на полномасштабное наступление в Украину.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, Война на Донбассе, Александр Невзоров.
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