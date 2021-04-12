Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину

Сергей Гармаш - один из участников политической подгруппы переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Минского формата, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, проанализировал для "Телеграфа" сценарии развития событий в накаляющемся регионе. Отталкивались при этом от трех вариантов обращения к президенту РФ Владимиру Путину, которые якобы подготовил главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин.

"Нужно четко понимать, что сам Пушилин писем и обращений не пишет. Это делает по указке российских кураторов. Которые, безусловно, рассматривали и рассматривают разные варианты того, как использовать временно оккупированные территории", - отмечает Сергей Гармаш.

По его мнению, сценарий принятия "республик" в состав России – невозможен.

"Так теряется смысл в Донбассе как в инструменте давления на Украину. Как сдерживающего фактор нашей евроинтеграции и евроатлантической интеграции. Как постоянного дестабилизирующего фактора. Донбасс как территория и население России не нужны. А включение т.н. "ЛНР" и "ДНР" в состав РФ лишь ускорит путь Украины в НАТО и возможный распад самой России как империалистического государства – на фоне вероятного усиления санкций", - поясняет Сергей Гармаш.

Он считает, что изначально Россия рассматривала такой сценарий, ставший достоянием украинской разведки, – признать независимость псевдореспублик и заключить с ними договор о дружбе и сотрудничестве.

Сергей Гармаш отмечает: "Думаю, что РФ планировала запустить именно этот, абхазский сценарий. Раздача российских паспортов, изоляция, признание "независимости", введение российских миротворцев по просьбе властей "Л-ДНР" - и консервация конфликта по абхазцкому варианту. Уже не было бы "Минска", но оставался рычаг воздействия на Украину в руках РФ. Был бы своеобразный жесткий ограничитель по вступлению Украины в НАТО, чего боится РФ, о чём не скрывая говорят ее официальные лица. Фактически открыто, устами Пескова, Лаврова, Захаровой, заявляется, что Донбасс в руках РФ – инструмент противодействия вступлению Украины в НАТО. Мол, случись такое – будет конфронтация на Востоке Украины. Вариант такой явно готовился. В пользу этого свидетельствует, что готовя провокации, оккупанты активно готовились и к обороне. Опасались контрнаступления украинских войск. Но после звонка Байдена – и Путину, и Зеленскому, после неоднократно жестко высказанной позиции США, Великобритании, НАТО касательно того, что реакция Запада на агрессию, как бы ее не пытались закамуфлировать, будет резкой, острой – это сценарий отложили. Новые жесткие санкции перед выборами в Госдуму, намеченными на эту осень, вряд ли нужны Путину. Последствия от агрессии будут слишком серьезные и долгосрочные (падение экономики, возможное отключение от международной платежной системы SWIFT, сворачивание всех совместных с ЕС проектов, включая Северный поток-2), а победа, которая не факт, что будет – кратковременная. Ну и сама война – вовсе не быстрая и победоносная, как пытается ее представить путинские пропагандисты".

Исходя из этого наиболее вероятным сценарием эксперт считает тот, в котором "ДНР", "ЛНР" или оба квазиобразования сразу обратятся к РФ с просьбой оказать военную помощь.

"Этот вариант наиболее приемлем для РФ. И для него созданы все условия. Российскими паспортами охвачено, около 700 тыс. жителей не временно оккупированной территории То есть, РФ может оказать военную помощь для защиты уже не просто русскоязычного населения, но – российских граждан. Впрочем, после демонстрации Запада своего отношения к возможной агрессии, этот сценарий тоже могут отложить. Если, конечно, провокации не устроят российские кураторы "Л-ДНР" из ФСБ или ГРУ, которые заинтересованы в эскалации конфликта, так как зарабатывают на этом. Но оптимальным для Москвы на данный момент вариантом было бы – спустить всё на тормозах. Показали мышцы, добились, возможно, каких-то уступок – и всё "на паузу". Отвели войска, снизили агрессивную риторику. Сохраняя статус-кво по вопросу Донбасса. Не знаю, что предпочтут в Кремле. Но точно знаю, что Украине и Западу нельзя проявлять слабину", - резюмирует Сергей Гармаш.

Ранее Сергей Гармаш рассказал "Телеграфу", как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан высказал мнение о подоплеке "писем Пушилина" и всего того, что в последнее время происходит с подачи российской стороны, накаляющей ситуацию.